Trabzon’dan deprem bölgesine mesaj var!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ olmak üzere 11 ilde etkili olan deprem felaketleri yıkıcı etkilere sebep oldu ve binlerce vatandaşımızı kaybettik. ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen korkunç afet sonrasında tüm Türkiye yasa boğulurken, dünyadan da destek ve yardım mesajları gelmeye devam ediyor.

3-4 Mart’a kadar ertelenmişti

6 Şubat günü meydana gelen deprem sonrasında tüm dünyanın gözü ülkemize çevrilirken adeta Türkiye’de hayat durma noktasına gelmiş ve tüm vatandaşlarımız deprem bölgesindeki yurttaşlarımızın acısını paylaşmıştı. Tüm spor organizasyonları ertelenirken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Süper Lig maçlarının 3-4 Mart tarihine kadar ertelendiğini duyurmuştu.

UEFA’nın tavrı netti

Depremin acısını en çok hisseden ve en çok can kayıplarının yaşandığı şehirlerden olan Gaziantep ile Hatay’ın takımları; Gaziantep FK ile Hatayspor da gelecek sezon hakları saklı kalmak kaydıyla bu sezon ligden çekilmişlerdi. Spor kulüplerimiz depremin yaralarını sarmak için tek yürek olurken Avrupa futbolunun patronu UEFA, Konferans Ligi’ndeki Trabzonspor-Basel maçını ertelememişti.

Kulüp başkanları bir arada!

Günler sonrasında bir maç heyecanı yaşanırken Trabzon’da da tek yürek olduk. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve birçok kulübün temsilcisi destek için Trabzon’a geldi.

Her takımdan taraftar Trabzon’da

Aynı zamanda Süper Lig’de başarı ve şampiyonluk için yıllardır birbiriyle ezeli rekabet eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları, Basel maçında Trabzonspor’a destek vermek için geldiği kentin sokaklarında formalarıyla dolaştı, Akyazı’da da tribünde yer alarak Bordo-Mavililer’i destekledi.

11 il anıldı

Fırtına karşılaşma öncesinde ısınmaya 11 ilin isminin yazdığı tişörtlerle sahaya çıktı. Trabzonspor yası simgelemesi nedeniyle zorlu maçta da siyah formayı tercih etti.

Duygusal koreografi

Karşılaşma öncesinde deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar depremdeki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili duygusal bir koreografi şov yaptı. Ayrıca Medical Park Stadyumu mücadelenin ilk düdüğü çaldıktan sonra bir dakika boyunca sessiz kalarak yine depremde yaşamını yitiren yurttaşlarımızı andı.

Plaka kodlarında mesaj verildi

1. dakikada ise ‘Adana burada’ sesleri yükselmeye başladı. 2. dakikada ‘Adıyaman burada’ tezahüratları yapıldı. Depremden etkilenen 11 ilin plaka kodlarının dakikalarında benzer tezahüratlarla deprem bölgelerine destek gönderildi. Sık sık da ‘Türkiye burada omuz omuza’ sesleri tribünden haykırıldı.