Trabzonlularla Kılıçdaroğlu arasında dikkat çeken diyaloglar

Trabzon’da Millet Buluşması gerçekleştiren Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İmamoğlu ve beraberindeki heyet, halk buluşmasının ardından1 No’lu Asri Mezarlığı’ndaki şehitliğe geçti.

Şehitlerin aziz ruhu için dualar eden heyetin mezarlıktan sonraki durağı, Yomra ilçesine geçen heyet, Kaşüstü Ulu Cami altında kurulan Kadın Kooperatifi Pazarı’nı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşla sohbet edip, fotoğraf çektiren ikili ile yurttaşlar arasında samimi diyaloglar yaşandı.

Kadınların el emeği ile ürettikleri ürünlerin sergilendiği stantları gezen Kemal Kılıçdaroğlu ile başörtülü bir kadın arasında dikkat çeken diyalog dikkat çekti.

“DEVLETİ ADALETLE YÖNETİRSENİZ HİÇ BİR ŞEY OLMAZ”

Başörtülü kadın Kılıçdaroğlu’na “Rövanş almaya gelmesinler, bundan yorulduk artık” dedi. Kılıçdaroğlu, “Devlette rövanş olmaz, devlet adaletlidir. Adaletle yönetirseniz hiçbir şey olmaz. Herkesin giyimine, kuşamına saygı duymak zorundasınız. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, rövanş alacağım diye bir şey yok. Gönlünüz tamamen rahat olsun. O nedenle helalleşeceğiz” diyerek cevap verdi.

MİNİK ÇOCUĞA TÜRK BAYRAĞI ROZETİ TAKTI

Bir vatandaş çocuğuna, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu, “Bu Kemal amca, bu da Ekrem Amca” sözleriyle tanıştırdı. İmamoğlu, yakalarındaki Türk bayrağı rozetine talip olan çocuğa, yardımcılarından aldığı rozeti hediye etti.

Bu sırada bazı vatandaşların Kılıçdaroğlu’na, “Sayın Cumhurbaşkanım…” şeklinde hitap etmesi dikkat çekti. Bir esnafın, “Başkanım, boş çıkmak yok. Bizi ziyarete geldiniz” sözleri gülüşmelere neden oldu.

İmamoğlu’nun esnafa yanıtı, “Tamam. Genel Başkanımın gelini Akçaabatlı. Gelinine… Ondan sonra ikiz torunları var. Bir kız, bir oğlan. Onlara bir şey siz tavsiye edin de alalım” oldu.

Kılıçdaroğlu da esnafa, eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nu hatırlattı. Bu sırada esnaf araya girerek, “E Dilek Hanım’a…” deyince, Kılıçdaroğlu, “Bu daha başlangıç” dedi. İmamoğlu ise, “Devam edeceğiz. Ben ev sahibiyim” yanıtını verdi.

“MÜTEVAZİ MUTFAĞINIZA ÇOK YAKIŞACAK”

Kılıçdaroğlu, esnafın, “Bu da mütevazi mutfağınıza çok yakışacak” sözlerini, “Bir dahaki kamerada koyacağız bunu” şeklinde yanıtladı.

Bir kadın üreticinin, “Bizim kadınlara ne kadar destek verirseniz, o kadar üretirler” sözlerine ise Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, “Kırsalda kadının ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek” yanıtını verdi.