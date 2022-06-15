Trabzonpor’un Şampiyonluğu New York’ta Görkemli Bir Gece ile Kutlandı

Trabzonspor’un 2021-2022 Türkiye Süper Lig Şampiyonluğu, New York’ta görkemli bir gecede kutlandı.
Trabzonspor’un Amerika’daki Resmi Derneği Trabzonspor USA’in düzenlediği geceye Amerika’nın dört bir yanından katılan Trabzonspor’ular New York’ta unutulmaz bir gece yaşadılar.
Trabzonspor'un Lig şampiyonluğunu kutlamak üzere @TrabzonsporUSA tarafından New York'ta düzenlenen programa vatandaşlarımızla birlikte katılmaktan memnuniyet duyduk. @Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz.#TSUSA22NY pic.twitter.com/dR7vlHYCTI
— TR Consulate NewYork (@TRConsulNY) June 12, 2022
Trabzonspor USA Başkan, Yönetim Kurulu ve Üyeleri, T.C. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür , THY New York Genel Müdürü Emre İsmailoğlu, Aktivist İbrahim Kurtuluş, New Jersey Giresunlular Derneği, Long Island Giresunlular Derneği, TATFA Trabzonspor Taraftar Derneği, Beşiktaş USA ve Trabzonsporlu çok sayıda taraftar ve aileleri katıldığı gece renkli görüntülere sahne aldı.
Başkanımız Ahmet Ağaoğlu’ndan mesaj var! @Trabzonspor #Trabzonspor #TrabzonsporlularTakiplesiyor #İnadıylaŞampiyon #tsusa22ny pic.twitter.com/Ydn2wB8ONj
— Trabzonspor USA (@TrabzonsporUSA) June 13, 2022
Kulüpler Birliği Başkanı olma sıfatıyla ve yaklaşan TADF Federasyon seçimlerinden dolayı New York Programı son anda iptal olan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun video mesajı gösterildi.
Trabzonspor USA Başkanı Ekrem Aydın, yaptığı konuşmada geceye katılan Başkonsolos ve devlet yetkililerine teşekkür ederek, gurbette havaların farklı estiğini ve birlik ve beraberliğin önemine değinerek, geceye katılan diğer takımların yöneticilerine katılımlarından ötürü teşekkür etti.
Şuanda kulüpte keyfim yerinde:)
New York Bordo Mavi:) @DemetAkalin @Trabzonspor #Trabzonspor #TrabzonsporlularTakiplesiyor #tsusa22ny pic.twitter.com/DIlyFaWz1c
— Trabzonspor USA (@TrabzonsporUSA) June 12, 2022
Trabzonspor’un hakedilmiş şampiyonluğunu kutlayan T.C. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Trabzonspor’a da Şampiyonlar liginde başarılar diledi. Trabzonspor USA Derneği yöneticilerini de gönülden kutlayan Özgür, “Trabzonspor’un Şampiyonluk coşkusunu Amerika Birleşik Devletlerine başta New York Olmak üzere çok güzel taşıdılar. Bu Şampiyonluğu burada herkesin yaşamasını sağladıları için teşekkür ediyoruz” dedi.
Trabzonspor USA Kurucularından ve Yönetim Kurulu üyelerinden Umut Uyar geceye katılım için gösterilen büyük ilgiden dolayı duygukları memnuniyetini dile getirerek katılımcı ve sponsorlara teşekkür etti.
Trabzonspor USA Kurucularından ve Yönetim Kurulu üyelerinden Evren Uğurbaş, tarihi bir geceye şahitlik edildiğini hatırlatarak, Amerika genelinde ilk defa bu kadar büyük bir katılımla Trabzonspor’un şampiyonluğunun kutlandığını, bu tertemiz şampiyonluğun sonuna kadar tadının çıkarılarak ilerisi için güzel anılar oluşturulmasını isterken birlik ve beraberlikle Trabzonspor’a hem maddi hem manevi desteklerinin devam edeceğini söyledi.
Şampiyonluğu kutlarken Kazım’a selam göndermesek olmazdı!#İnadıylaŞampiyon #Trabzonspor #trabzonsporlulartakipleşiyor #ŞampiyonTrabzonspor #TrabzonsporUSA #tsusa22ny pic.twitter.com/NygRL7TmLR
— Trabzonspor USA (@TrabzonsporUSA) June 14, 2022
NEW YORK BORDO MAVİ!
Bütün coşkumuzla şampiyonluğu kutlamaya devam [email protected] #Trabzonspor #TrabzonsporlularTakiplesiyor #tsusa22ny pic.twitter.com/vqgkJ9SxR9
— Trabzonspor USA (@TrabzonsporUSA) June 12, 2022
Türkiye’den özel olarak getirilen sanatçılar Selçuk Balcı, Selim Bölükbaşı, Gülşah ve Adem Kodalak konuklara unutulmaz bir gece yaşattılar.
İlk imzalı forma sahibini buldu:)#tsusa22ny #Trabzonspor #TrabzonsporlularTakiplesiyor pic.twitter.com/fpsrRkL5Ll
— Trabzonspor USA (@TrabzonsporUSA) June 12, 2022
Trabzonspor Klübünden özel olarak gönderilen imzalı formalar açık arttırma ile satışa sunuldu.