Trabzonpor’un Şampiyonluğu New York’ta Görkemli Bir Gece ile Kutlandı

Trabzonspor’un 2021-2022 Türkiye Süper Lig Şampiyonluğu, New York’ta görkemli bir gecede kutlandı.

Trabzonspor’un Amerika’daki Resmi Derneği Trabzonspor USA’in düzenlediği geceye Amerika’nın dört bir yanından katılan Trabzonspor’ular New York’ta unutulmaz bir gece yaşadılar.

Trabzonspor'un Lig şampiyonluğunu kutlamak üzere @TrabzonsporUSA tarafından New York'ta düzenlenen programa vatandaşlarımızla birlikte katılmaktan memnuniyet duyduk. @Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz.#TSUSA22NY pic.twitter.com/dR7vlHYCTI — TR Consulate NewYork (@TRConsulNY) June 12, 2022

Trabzonspor USA Başkan, Yönetim Kurulu ve Üyeleri, T.C. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür , THY New York Genel Müdürü Emre İsmailoğlu, Aktivist İbrahim Kurtuluş, New Jersey Giresunlular Derneği, Long Island Giresunlular Derneği, TATFA Trabzonspor Taraftar Derneği, Beşiktaş USA ve Trabzonsporlu çok sayıda taraftar ve aileleri katıldığı gece renkli görüntülere sahne aldı.

Kulüpler Birliği Başkanı olma sıfatıyla ve yaklaşan TADF Federasyon seçimlerinden dolayı New York Programı son anda iptal olan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun video mesajı gösterildi.

Trabzonspor USA Başkanı Ekrem Aydın, yaptığı konuşmada geceye katılan Başkonsolos ve devlet yetkililerine teşekkür ederek, gurbette havaların farklı estiğini ve birlik ve beraberliğin önemine değinerek, geceye katılan diğer takımların yöneticilerine katılımlarından ötürü teşekkür etti.

Trabzonspor’un hakedilmiş şampiyonluğunu kutlayan T.C. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Trabzonspor’a da Şampiyonlar liginde başarılar diledi. Trabzonspor USA Derneği yöneticilerini de gönülden kutlayan Özgür, “Trabzonspor’un Şampiyonluk coşkusunu Amerika Birleşik Devletlerine başta New York Olmak üzere çok güzel taşıdılar. Bu Şampiyonluğu burada herkesin yaşamasını sağladıları için teşekkür ediyoruz” dedi.

Trabzonspor USA Kurucularından ve Yönetim Kurulu üyelerinden Umut Uyar geceye katılım için gösterilen büyük ilgiden dolayı duygukları memnuniyetini dile getirerek katılımcı ve sponsorlara teşekkür etti.

Trabzonspor USA Kurucularından ve Yönetim Kurulu üyelerinden Evren Uğurbaş, tarihi bir geceye şahitlik edildiğini hatırlatarak, Amerika genelinde ilk defa bu kadar büyük bir katılımla Trabzonspor’un şampiyonluğunun kutlandığını, bu tertemiz şampiyonluğun sonuna kadar tadının çıkarılarak ilerisi için güzel anılar oluşturulmasını isterken birlik ve beraberlikle Trabzonspor’a hem maddi hem manevi desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Türkiye’den özel olarak getirilen sanatçılar Selçuk Balcı, Selim Bölükbaşı, Gülşah ve Adem Kodalak konuklara unutulmaz bir gece yaşattılar.

Trabzonspor Klübünden özel olarak gönderilen imzalı formalar açık arttırma ile satışa sunuldu.