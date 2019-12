Trabzonspor 1 – Denizlispor 2 Maç Özeti İzle

Süper Lig’in 15. haftasında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Trabzonspor’u 2-1 yendi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Halis Özkahya, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel (Dk. 86 Avdijaj), Sosa, Yusuf Sarı (Dk. 67 Abdulkadir Parmak), Sturridge (Dk. 67 Ekuban), Nwakaeme, Sörloth

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich (Dk. 46 Lopes), Sacko, Murawski, Olcay Şahan (Dk. 59 Estupinan), Aissati, Barrow, Rodallega (Dk. 90+2 Mbamba)

Goller: Dk. 21 Oğuz Yılmaz (Kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 59 ve 82 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Mustafa Yumlu, Dk. 69 Veysel Cihan (Yukatel Denizlispor Yardımcı Antrenörü) (Yukatel Denizlispor), Dk. 79 Hüseyin Çimşir (Trabzonspor Yardımcı Antrenörü)

8. dakikada Yusuf Sarı’nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta, kaleci Stackhowiak, topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

10. dakikada Rodallega’nın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.

15. dakikada Sosa’nın ceza alanı dışından yerden vuruşunda, kaleci Stackhowiak topun sahibi oldu.

18. dakikada Yusuf Sarı’nın sağdan kullandığı serbest atışta, Sörloth’un dokunmak istediği top yakın mesafedeki Obi Mikel’in önüne düştü. Bu futbolcunun çapraz pozisyondan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada Pereira’nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Novak’ın etkili kafa vuruşunda, kaleci Stackhowiak sol köşesine doğru uzanarak topu güçlükle kornere çeldi.

21. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Sturridge’nin yerden pasında Nwakaeme’den önce araya girmek isteyen Oğuz Yılmaz, altıpas içinde ters bir vuruşla topu kendi filelerine gönderdi: 1-0

25. dakikada Sosa’nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Nwakaeme’nin kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

29. dakikada Barrow’un soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

37. dakikada Sörloth’un pasında ceza alanı içinde Sturridge topu filelere gönderdi. Hakem Halis Özkahya, Video Yardımcı Hakem sisteminin uyarısı üzerine ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada Sturridge’in pasında sağdan ceza alanı içine giren Yusuf Sarı’nın art arda iki şutunu da kaleci Stackhowiak önledi.

59. dakikada Yukatel Denizlispor skora denge getirdi. Aissati’nin sağdan ortasında ceza alanı içinde uygun durumda Rodallega, düzgün bir kafa vuruşuyla topu kaleci Uğurcan Çakır’ın sağ tarafından filelerle buluşturdu: 1-1

67. dakikada Rodallega’nın ceza yayı gerisinden sert şutunda, top yandan az farkla auta gitti.

74. dakikada Sörloth’un ara pasında yakın mesafeden Ekuban’ın şutunda, kaleci Stackhowiak’ın müdahale ettiği top kornere çıktı.

81. dakikada Sosa’nın ara pasında Abdulkadir Parmak’ın aşırtma vuruşunda, top üstten auta gitti.

82. dakikada konuk takım öne geçti. Barrow’un pasında Estupinan’ın vuruşunda top, Rodallega’nın önüne düştü. Bu futbolcu da altıpas içinde kaleci Uğurcan Çakır’dan sıyrılarak topu filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşma Yukatel Denizlispor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ardından

– Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman:

“Her şeye rağmen iç sahada böyle haftada kaybetmek üzücü”

– Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:

“Çok kaliteli oyuncularımız var. Düşündüğümüz, kurguladığımız, hayal ettiğimiz birçok şeyi oyuncularımız sahada mücadeleleriyle çok öne taşıdı”

Süper Lig’in 15. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor’a 2-1 yenilen Trabzonspor’un teknik direktörü Ünal Karaman, “Her şeye rağmen iç sahada böyle haftada kaybetmek üzücü.” dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybetmenin üzücü olduğunu belirterek, “Böyle bir haftada taraftarımızın önünde kazanmak istediğimiz müsabakaydı, maalesef olmadı.” diye konuştu.

Sezon başından beri bütün müsabakalarda belli riskleri alarak oynadıklarını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

“Bu da bu müsabakalardan biriydi. En azından biliyoruz ki ligde her takımın kendine ait silahı, gücü var. Herkes ekmeğinin derdinde. Bir şeylerin savaşını veriyor. Hiçbir müsabaka kolay olmuyor. Öne geçtikten sonra 2. gol pozisyonu oldu, değerlendirsek daha farklı şeyler olabilirdi. Her şeye rağmen iç sahada böyle haftada kaybetmek üzücü. Maç kaybettiğimiz için üzülüyorum ama oyuncularıma daha da üzülüyorum. Sezon başından beri gereğinden fazla yüklendiğimiz oyuncular var. Onlar da bugün nasıl performans sergilediklerinin farkında. Onlara bir şey diyecek durumda değilim. Şu an beklentim, antrenman eksiği olan oyuncuların bir an önce bu eksikliğini gidererek diğer yorulan arkadaşlarına saha içinde çok daha fazla üretim adına katkı yaparak bizi mutlu etmesi. Sonuçta maç kaybettik. Bu kayıp adına üzgünüm.”

– Özdilek’in açıklamaları

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, oyuncularını tebrik ederek, “Trabzonspor’a karşı oynarken oyunun bir tarafını değil, iki tarafını da doğru yapmanın ve kurgulamanın doğru olacağını ifade etmiştim. Sadece savunma yaparak buradan puan almak, galip gelmek mümkün değil. Çünkü çok ciddi bir atmosfer var. Aslında oyun tam istediğimiz şekilde başladı. Rakip zaman zaman topa sahip olur gibi gözüktü. Özellikle ilk 20-25 dakika. Bu, bizim basit top kayıplarından kaynaklandı. Baskı yer gibi göründük.” değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra oyunun dengelendiğini ifade eden Özdilek, şunları söyledi:

“Bugünün en önemli noktalarından biri konsantrasyonumuzun çok yüksek olmasıydı. Çünkü güçlü kalmanın sırrı, konsantrasyonun yüksek olmasından kaynaklanıyor. Maç öncesinde bunu da oyuncularımla paylaşmıştım; Türkiye’de en geniş alanda oynayan takım Trabzonspor. Dolayısıyla onları geri koşturmamız, olmazsa olmazlarımızdan biriydi. Çok kaliteli oyuncularımız var. Düşündüğümüz, kurguladığımız, hayal ettiğimiz birçok şeyi oyuncularımız sahada mücadeleleriyle çok öne taşıdı.”

Özdilek, karşılaşmada 2 gol atan Rodallega adına da sevinçli olduğunu belirterek, “Tekrar golle dönmesi önemli. Deplasmanda 14 puan toplayan takımız. Bugün itibarıyla deplasmanda lideriz. Her gün kendini geliştiren, yukarıya taşıyan, takım olma olgusunu sahaya yansıtan, mücadeleyi bırakmayan Denizlispor var. Son 2 hafta alabileceğimiz maksimum puanı alarak devreye girmek istiyoruz. Oyuncularımın hepsini yürekten tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Trabzonspor’a da başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor – Yukatel Denizlispor maçından notlar

– Bordo-mavililer, geçen haftaki Antalyaspor maçı 11’ine göre 3 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı

Süper Lig’de Yukatel Denizlispor’u konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Antalyaspor maçı 11’ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, sağ bekte Serkan Asan’ın yerine yaşadığı hafif sakatlığın ardından takıma dönen Pereira’ya, sol bekte Kamil Ahmet Çörekçi’nin yerine iyileşen Novak’a ve orta sahada ise Abdulkadir Parmak’ın yerine kart cezasını tamamlayan Sosa’ya ilk 11’de görev verdi.

Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini ve Ahmet Canbaz’ın yanı sıra Arda Akbulut, kadroda yer almadı.

– Novak, 35 gün sonra

Trabzonspor’da son olarak ligin 11. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen ve ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan sol bek Filip Novak, 35 gün aradan sonra formasına kavuştu.

Yukatel Denizlispor maçıyla takıma dönen Novak, karşılaşmaya da ilk 11’de başladı.

– Denizlispor’da 4 eski Trabzonsporlu

Ligin 15. haftasında Trabzonspor’a konuk olan Yukatel Denizlispor’un kadrosunda daha önce bordo-mavili forma ile mücadele eden 4 isim yer aldı.

Trabzonspor’un altyapısından yetişen Zeki Yavru ve Mustafa Yumlu’nun yanı sıra geçen sezon bordo-mavili takımdan ayrılan Hugo Rodallega ile Olcay Şahan, bu kez Trabzonspor’a rakip olarak Medical Park Stadı’nda ilk 11’de sahaya çıktı.

Hugo Rodallega ile Olcay Şahan, karşılaşma öncesi eski takım arkadaşları Caleb Ekuban ile saha ortasında uzun süre sohbet etti. Daha sonra birlikte soyunma odalarına yönelen futbolcuları bazı bordo-mavili taraftarlar alkışladı.

– Taraftar ilgisi

Trabzonsporlu taraftarlar, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Medical Park Stadı’nda tribünlerin önemli bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan futbolculara da alkışlarla moral verdi.

Az sayıdaki konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destek oldu.