Trabzonspor 2 – Fenerbahçe 1 Maç Özeti İzle

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 yendi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Yusuf Sarı (Dk. 46 Guilherme), Ndiaye (Dk. 82 Doğan Erdoğan), Ekuban (Dk. 67 Sturridge), Sörloth

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar (Dk. 62 Deniz Türüç), Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci (Dk. 62 Emre Belözoğlu), Kruse, Garry Rodrigues (Dk. 76 Ferdi Kadıoğlu), Vedat Muric

Goller: Dk. 1 Kruse (Fenerbahçe), Dk. 16 Sörloth, Dk. 32 Novak (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Gustavo (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 8 Ndiaye, Dk. 48 Sörloth, Dk. 84 Hüseyin Çimşir (Trabzonspor Teknik Direktörü), Dk. 86 Sosa (Trabzonspor) Dk. 66 Isla, Dk. 84 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 90+5 Emre Belözoğlu) (Fenerbahçe)

Karşılaşmanın ilk dakikasında Fenerbahçe golü buldu. Orta alanda Obi Mikel’in kaptırdığı topu, Rodrigues taşıyarak sağ taraftan ceza alanına girdi. Bu futbolcunun içeriye çıkardığı meşin yuvarlığı Kruse, üç savunma oyuncusunun arasından yerden bir vuruşla henüz 45. saniyede filelere gönderdi: 0-1.

16. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Ekuban’ın soldan ortasında, savunmanın arkasında topu kontrol eden Sörloth, sol çaprazda yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

27. dakikada Sörloth’un soldan ortasına, ceza alanı içinde Ekuban’ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

32. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sosa’nın soldan ortasında, Campi arka direkte topu kafayla Novak’a indirdi. Bu futbolcu da altı pas içinde kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

36. dakikada ceza alanı sağ tarafında rakibinden sıyrılan Muric’in pasında, geriden gelen Dirar’ın şutu sonrası top az farkla üsten auta çıktı.

41. dakikada Pereira’nın sağdan ortasına ceza alanı içinde Sörloth’un kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

43. dakikada Ozan Tufan’ın pasında Muric, sağ çaprazda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Uğurcan tehlikeyi önledi.

45. dakikada Muric’in pası sonrası ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Tolga Ciğerci’nin kaleciyle karşı karşıya şutunda, Uğurcan bir kez daha gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor 2 – 1 Fenerbahçe Erman Toroğlu Devre Arası Yorumları

55. dakikada Kruse’nin soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Ozan Tufan’ın sert kafa vuruşunda, top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

70. dakikada Rodrigues’in ceza alanı hemen dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır’dan dönen topa Muric dokundu ancak meşin yuvarlağı Uğurcan ikinci hamlede kontrol etti.

73. dakikada Sosa’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Sörloth’un kafa vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.

74. dakikada Deniz Türüç’ün soldan ortasına ceza alanı içinde Muric’in kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

78. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun ceza yayı üzerinde yerden şutunda, top yandan auta çıktı.

89. dakikada Sosa’nın sağdan ortasına ceza alanı içinde Sörloth’un kafa vuruşunda, top kaleci Altay Bayındır’da kaldı.

90+1. dakikada Emre Belözoğlu’nun pasında arka direkte Kruse’nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

Bordo-mavili ekip, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor 2 – 1 Fenerbahçe Erman Toroğlu Maç Sonu Yorumları

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir:

– “Bizim hayalimiz, hak ederek kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak”

Süper Lig’in 20. haftasında ağırladığı Fenerbahçe’yi 2-1 yenen Trabzonspor’un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, “Bizim hayalimiz, hak ederek kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak.” dedi.

Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ortaya koydukları mücadeleden, istek ve arzularından dolayı tüm oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

Karşılaşmaya kalelerinde gördükleri şok bir golle başladıklarını ifade eden Çimşir, “Planladığımız, beklediğimiz bir şey değildi. Oyuncularımız maçı bırakmadı. Sonrasında öne geçtik. Dönem dönem iyi oynadığımız, dönem dönem topu rakibe verdiğimiz anlar oldu. Pozisyona girdik, pozisyon da verdik. Genel itibarıyla bakıldığı zaman, kazandığımız için mutluyuz.” diye konuştu.

Çimşir, Sturridge’in sağlık durumuna ilişkin, “Bir problemi yoktu. En son Antalya’daki devre arası hazırlık müsabakasında sakatlanmıştı. Uzun dönem takımdan ayrı kaldı. Salı günü takıma, antrenmanlara katıldı. Maçın gidişatı ile alakalı, özellikle öndeyken topun bizde kalması için hamle yaptık. Fiziksel eksiklikleri olabilir ama en kısa sürede toparlar, bize katkı sağlar. Sakatlığı yok” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın hakem yönetiminden memnun olmadığına ilişkin sözlerinin aktarılması üzerine Çimşir, şu görüşlerini aktardı:

“Biz de hakemden çok memnun değiliz. 1-0’ken verilmeyen penaltı var. Tüm takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullandı. Kartlarda ve faullerde adil bir yönetim gösterdiğini düşünmüyorum. Lig uzun bir yarış. bizim 15 haftamız, rakiplerin 14 haftası kaldı. Hep söylüyorum, buraya başladıktan sonra benim ve camianın hayali var. Bizim hayalimiz, hak ederek kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak. İnşallah 15 adımımız kaldı. Hep beraber camia olarak kenetlenerek istediğimiz, hayal ettiğimiz yerde ligi bitiririz.”

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal:

– “Fenerbahçe takımı daha iyisini, fazlasını yapacak. Ligin en son sözünü Fenerbahçe söyleyecek”

Süper Lig’in 20. haftasında konuk olduğu Trabzonspor’a 2-1 yenilen Fenerbahçe’nin teknik direktörü Ersun Yanal, “Fenerbahçe takımı daha iyisini, fazlasını yapacak. Ligin en son sözünü Fenerbahçe söyleyecek.” dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ersun Yanal, kaybettiklerini ancak ligin bitmediğini belirtti.

Önlerinde uzun bir maratonun bulunduğunu ifade eden Yanal, “Yüzde 68’e 32 gibi büyük farkla önde getirdiğimiz bir oyun var. Buna rağmen rakibimize iki gol izni verdik. Atamadığımız birçok gol ve gol pozisyonu var. Attığımız da bir nizami gol var. İyi yoldayız.” diye konuştu.

Yanal, oyun olarak iyi şeyler yaptıklarını kaydederek, şunları söyledi:

“Bunu skora çevirmek bugünkü en büyük problemdi. Takım olarak oyunculara söyleyecek bir şey yok çünkü onlar sadece topu çizgiden içeri sokamadılar. Futbolcuların bundan sonraki performansına ihtiyaç var. Bu performansın sonuna kadar takibine devam edeceğiz. Birilerinin isteği ile değil Fenerbahçe’nin son sözüyle lig bitecektir. Bu mücadeleye herkesin saygı duyması gerekiyor. Fenerbahçe takımı daha iyisini, fazlasını yapacak. Ligin en son sözünü Fenerbahçe söyleyecek.”

Yanal, Kruse’nin Uğurcan’a faul yaptığı gerekçesiyle Muriç’in geçerlilik kazanmayan golüne yönelik soru üzerine ise, “Konuşulan şeyler üzgünüm doğru. Futbolun önüne geçiyor. Bugün her şey güzel, her şey futboldu ama üzgünüm futbolun önüne geçti.” yanıtını verdi.

Maçın ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu:

– “Sadece bir maç geçtik. Ancak geçmemiz gereken bir maçı geçtik. Verilmesi gereken bir ders vardı, o dersi de futbol oynayarak sahada verdiğimizi düşünüyorum”

– “Bu camia her şeyin en güzeline layık. ‘Devlet yardımı’ diyorlar, unutuyorlar, bize Allah yardım ediyor. Allah her zaman doğru ve dürüstün yanındadır”

hhttps://www.youtube.com/watch?v=Cu-VVyeKHcI

Süper Lig’in 20. haftasında ağırladığı Fenerbahçe’yi 2-1 yenen Trabzonspor’un kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Sadece bir maç geçtik. Ancak geçmemiz gereken bir maçı geçtik. Verilmesi gereken bir ders vardı, o dersi de futbol oynayarak sahada verdiğimizi düşünüyorum.” dedi.

Ağaoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada, önemli bir maçı kazandıklarını belirterek, “Maç öncesi yaratılan spekülasyonları herkes biliyor. Seyirci üzerinde de baskı kurulmaya çalışıldı. Geçmiş yıllardaki senaryoların birkaçını izledik. Hepiniz gördünüz, Trabzonspor seyircisi son derece olgun, son derece bilinçli, ne yaptığının farkındaydı. Erken yediğimiz şok gole rağmen sadece takımını destekledi. Sahaya tek bir tane dahi yabancı madde atılmadı. Önemli olan buydu. Mücadeleden ve gösterilen performanstan dolayı bütün futbolcuları kutluyorum. Hocamızın ve tüm oyuncularımızın alnından öpüyorum. Son derece güzel bir müsabakaydı. Hakeme ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bu maç şunu gösterdi, oynarsanız hakemi de yenersiniz. Oynadık, hakemi de yendik.” diye konuştu.

Her maçın kendi özelinde önemli olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

“Bundan sonra Erzurumspor’la kupa maçımız var. Sivasspor maçlarımız var. Bir maçı almakla birlikte pembe rüyalar görmek, rüyalara dalmak, şampiyonluk şarkıları söylemek son derece yanlış olur. Allah’a şükür kadromuzu güçlendirdik. Neden son saatte transfer yaptık? Merak eden varsa söyleyeyim. Salı pazarı vardı. Ben Acıbadem’de otururken, hep akşam 5’de giderdim. 3 kilo şeftaliyi 1 kilo fiyatına alırdım. Bunların hepsi bizim izlemede olduğumuz oyunculardı. İsabetli, ekonomik ve takıma katkı sağlayacak transferler yaptığımızı düşünüyorum. Kadroyu güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Her maçı kendi özelinde değerlendirmek lazım. Sadece bir maç geçtik. Ancak geçmemiz gereken bir maçı geçtik. Verilmesi gereken bir ders vardı, o dersi de futbol oynayarak sahada verdiğimizi düşünüyorum.”

– “Bize Allah yardım ediyor”

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor’un yeni transferi Guilherme’yle ilgili soru üzerine, “Trabzonspor’da olumlu bir şey yapılıyorsa, bu bir ekip çalışmasıdır. Son 48 saat inanılmaz bir ekip çalışması vardı. Hiç uyumadık. Bu taraftara ve camiaya her şey helal olsun. Bu camia her şeyin en güzeline layık. ‘Devlet yardımı’ diyorlar, unutuyorlar, bize Allah yardım ediyor. Allah her zaman doğru ve dürüstün yanındadır. Öyle devlet yardımıyla, global yardımlarla, Birleşmiş Milletler yardımıyla, bilmem ne yardımıyla filan olacak işler değildir bunlar. Herkes biraz daha söylemine dikkat etsin. Mücadeleyi sahada verelim. Spor ruhu diye bir şey var. Biz mümkün olduğunca buna sadık kalmaya çalışıyoruz. Bunun dışına taşıyarak, orada savaşmamız istiyorlar. Biz sahada savaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor 2 – Fenerbahçe 1 maçının ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, “Kesinlikle şampiyon olacağız. Güçlüyüz, birlik beraberlik içindeyiz. Haksızlıklar yaşandığını gördükçe takım daha da motive oldu.” dedi.

Özsoy, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kadar iyi oynadıkları bir maçtan mağlup ayrılmalarının kendilerini üzdüğünü belirtti.

Teknik direktör Ersun Yanal ve sarı-lacivertli oyuncuları kutlayan Özsoy, “Güzel bir mücadele verdik. Uzun zamandır deplasmanda görmediğimiz, uzun yıllardır istatistikleri bu kadar lehimize olan bir ortamda kötü bir şekilde kaybetmek bizi üzdü. Dolayısıyla bunun üzüntüsünü yaşıyoruz ama iyi oyundan dolayı da sevinçliyiz” diye konuştu.

Özsoy, hakem Ali Palabıyık hakkında çıkan yorumların maça yansıması ve girişte Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a yönelik protestolara ilişkin yöneltilen soru üzerine, şunları söyledi:

“Girişteki tatsızlıklar hakikatten üzücüydü ama çok büyük, abartıldığı kadar bir şey olmadı. İstanbul Emniyetini gönülden tebrik ediyorum, çünkü mumla arar olduk. Orada olaylara nasıl hakim olduklarını, pozisyon doğmadan nasıl bitirdiklerini bildiğimiz, yaşadığımız için, burada çok basit şeyler idare edilemedi. Adeta daha önceden hazırlanmış taraftara çanak tutuldu. Orada bir yetersizlik vardı ve bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. İyi değil çok iyi oynadığımız halde hakeme rağmen kazanamadık. ‘Bazen hakemi de yenmek gerekir.’ diye söylemiş rakip takımın başkanı. Hakemin rüzgarını arkasına alanlar çok rahat konuşabilirler. Muriç’in golünde faul çalınan pozisyon inanılır gibi değildi. Bununla birlikte ikinci golde auta çıkan topta korner verilmesi ve bu kornerin de bize gol olması… Bariz hatalara rağmen kazanabilirdik. Emre’nin pozisyonunda ayağına basıldığı halde faulün verilmemesi, bütün dedikoduları ispatlar, onaylarcasına bir yönetim oldu. Geceye yakışmayanlardan biri de hakemin kendisiydi.”

Süper Lig’i zirvede tamamlayacaklarına olan inançlarını vurgulayan Özsoy, “Kesinlikle şampiyon olacağız. Güçlüyüz, birlik beraberlik içindeyiz. Haksızlıklar yaşandığını gördükçe takım daha da motive oldu. Bize transfer yaptırılmayacağını, limitler hesaplanıp ne zaman artıya geçebileceğimiz düşünüldüğünde, bir hamleyle tekrar boşa çıkartılacağımızı söylüyorduk. Bizim isyanlarımızın ne kadar haklı, doğru olduğu anlaşıldı. Bize transfer yaptırmayacaklarını biliyorduk ama şampiyon olacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.

Trabzonspor 2 -Fenerbahçe 1 maçının ardından – Alexander Sörloth ve Uğurcan Çakır

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Alexander Sörloth: “Şampiyonluk hedefine ulaşabilecek kalitemiz var”

Trabzonspor’un Norveçli forvet oyuncusu Alexander Sörloth, şampiyonluk hedefine ulaşabilecek kaliteye sahip olduklarını söyledi.

Sörloth, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle ilk yarıda iyi oynadıklarını belirterek, “Erken bir gol yememize rağmen savaştığımızı, karakterimizi gösterdik. İlk yarıda önemli pozisyonlar yakaladık. Açıkçası ilk yarı bir savaş halinde geçti. Bazı pozisyonlarda belki daha fazla faul almam gerekirdi. Rakibimizin yaptıkları görülmedi, benim yaptıklarım görüldü diyebiliriz.” dedi.

Maçtan sonra hakemle konuştuğunu ve aralarında olumsuz bir duygu olmadığını aktaran Sörloth, şunları söyledi:

“Gol krallığı için kafamda herhangi bir sayı belirlemedim. Bunun üzerine konuşmayı seven birisi değilim. Önemli olan takımın kazanması. Takım kazanırken bende gol atabiliyorsam, bu bonus olarak gelir. Bugün taraftar da gerçekten inanılmazdı. Yanımızda duran arkadaşımıza taraftar desteğinden sesimizi duyuramadık. Harikaydı. Bazı pozisyonlarda yapabileceğinizden fazlasını istediler. Şampiyonluk hedefine ulaşabilecek kalitemiz var. Maç maç bakmamız gerekiyor.”

– Uğurcan: “Bugün çok kritik, önemli bir galibiyet aldık”

Bordo-mavili kaleci Uğurcan Çakır, Fenerbahçe galibiyetinin kendilerini çok mutu ettiğini belirterek, “Bugün benim bireysel performansımdan çok, takımın ne yaptığı önemliydi. 1-0 geriye düşsek de çok iyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Ben de onlara yardımcı olmak için var gücümle çalıştım.” ifadelerini kullandı.

“Bugün çok kritik, önemli bir galibiyet aldık.” diyen Uğurcan Çakır, şöyle konuştu:

“Zirve için çok önemliydi. Takım ve taraftar bütünleşti. Çok mutluyuz. Maçın başında gol yemek planlarımızda yoktu. Kendimize güveniyorduk. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Öne geçeceğimize inanıyorduk. İlk yarı öne geçtik. Üçüncü gölü de atabilirdik. Sturridge’in ofsayt pozisyonu var. Onlar da gol atabilirdi. Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Büyük bir camia, iyi futbolcuları var. Taraftarımız, şehrimiz ve takımımız bütünleşti. Bu galibiyet onlara armağan olsun. Şampiyonluk bu maçlardan geçiyor. Rakiplerimizle oynadığımız maçları kazanmamız gerekiyor. Fenerbahçe üst sıralara oynayan bir takım. Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi.”

Maçın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:

– “Trabzonspor inşallah bu yıl şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Bütün temennimiz bu. Her şeyden önce centilmenlik ve Türk sporu kazansın”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi 2-1 yendiği maçın ardından, “Trabzonspor inşallah bu yıl şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Bütün temennimiz bu.” dedi.

Bakan Turhan, Trabzonspor’un Süper Lig’in 20. haftasında ağırladığı Fenerbahçeyi 2-1 yendiği maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe galibiyetinin Trabzonspor için bundan sonraki maçlarda çok büyük moral ve motivasyon olacağını aktaran Turhan, “Fenerbahçe de iyi top oynadı. Bunu da gözardı edemeyiz ama bizim takımımızı, özellikle kalecimizi tebrik ediyorum. Defansımız da çok iyiydi. Tabii Sörloth’un golü harikaydı. Onu da ifade etmeden geçmemek lazım.” ifadelerini kullandı.

Turhan, “Trabzonspor inşallah bu yıl şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Bütün temennimiz bu. Her şeyden önce centilmenlik ve Türk sporu kazansın. Taraftar da mükemmeldi. Bizim taraftarımız Türkiye’de bir tane. Hem centilmenlik olarak hem de takımına verdiği destekle Türkiye’de en iyi taraftar bizim taraftarımız.” şeklinde konuştu.

Trabzonspor, galibiyet serisini sürdürdü

– Fenerbahçe’yi sahasında 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, ligde kazanma serisini 4 maça çıkarırken, zirve yarışındaki iddiasını da güçlendirdi

Süper Lig’in 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-1 yenen Trabzonspor, art arda 4. maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

Ligin 16. haftasında Yukatel Denizlispor’a sahasında 2-1 mağlup olduktan sonra İttifak Holding Konyaspor’u 1-0, Hes Kablo Kayserispor’u 6-2, Kasımpaşa’yı 6-0 yenen bordo-mavililer, Fenerbahçe’yi de puansız göndererek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Trabzonspor, bir maç eksiğine rağmen puanını 38’e çıkararak 3. sırada yer aldı.

– Çimşir ile ligde kazanmaya devam etti

Trabzonspor, 40 yaşındaki teknik adamı Hüseyin Çimşir yönetimindeki ikinci lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

Çimşir yönetiminde ilk lig karşılaşmasında Kasımpaşa’yı 6-0 yenen bordo-mavililer, Fenerbahçe müsabakasını kazanarak 2 maçta 6 puan elde etti.

– Sörloth, 16 gole ulaştı

Trabzonspor’da Alexander Sörloth, Fenerbahçe ağlarını havalandırarak gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcu, sarı-lacivertliler karşısında takımının 1-1 eşitliği yakalamasını sağlarken, ligdeki gol sayısını da 16’ya yükseltti.

– Fenerbahçe 4 maç sonra kaybetti

Trabzonspor deplasmanından puan çıkartamayan Fenerbahçe, 4 maç sonra ligde kaybetti.

Ligin 15. haftasında Demir Grup Sivasspor’a 3-1 yenildikten sonra art arda 4 maç kazanan sarı-lacivertliler, Trabzon deplasmanında bu serisini yitirdi.

Fenerbahçe, 37 puanda kalarak zirve yarışında önemli bir yara aldı.

– İki oyuncu cezalı duruma düştü

Fenerbahçe’de kırmızı kart gören Gustavo ile dördüncü sarı kartını gören Emre Belözoğlu, cezalı duruma düştü.

Bu futbolculardan Gustavo, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki GMG Kırklarelispor, Emre Belözoğlu ise Süper Lig’in 21. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın bitiş düdüğün ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanırken, araya giren görevliler ortamı yatıştırdı. Bordo-mavili futbolcular, daha sonra taraftarlarla galibiyeti kutladı.

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe galibiyetini kutladı

Süper Lig’in 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor’un taraftarları, büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Atatürk Alanı’nda toplanan bordo-mavili taraftarlar, galibiyeti meşale yakarak ve çeşitli marşlar söyleyerek kutladı.

Taraftarlar, bir süre araçlardan çalınan müzik eşliğinde kolbastı oynayıp, horon tepti.

Kalabalık dolayısıyla şehir merkezindeki araç trafiğinde zaman zaman aksama yaşandı.

Trabzon yerel basınında Fenerbahçe galibiyetinin yankıları

– Süper Lig’de Trabzonspor, konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederken, yerel gazeteler galibiyeti sayfalarına taşıdı

Trabzonspor’un, Süper Lig’in 20. haftasında ağırladığı Fenerbahçe’yi 2-1 yenmesi, Trabzon yerel basınında geniş yer buldu.

Karadeniz’den Günebakış gazetesi, tamamen Trabzonspor’un galibiyetine ayırdığı ilk sayfasında, “O Sene Bu Sene, Olacak İnşallah” başlığını kullandı. Gazete son sayfasında ise “Fenerbahçe’yi Akyazı’ya gömdük, şampiyonluk şarkıları söylemeye başladık” ifadelerine yer verdi.

Karadeniz’de Son Nokta gazetesi ilk sayfasında “Çekilin Yoldan Fırtına Geliyor” son sayfasında ise “Yürü Koçum Anca Gidersun” başlıkları ile galibiyeti sayfalarına taşıdı.

Kuzey Ekspres gazetesi ilk sayfasında “Fırtına Kanarya’yı Akyazı’da Öttürdü” son sayfasında “Şampiyonluk Size Yakışır” başlıklarıyla yer verdiği galibiyet haberinde,”Ligin 20. haftasında karşılaştığı Fenerbahçe önünde 1. dakikada yenik duruma düşen bordo-mavililer, 16. dakikada Sörloth ve 32. dakikada Novak’ın kafa golleriyle sahadan 3 puanla ayrılırken lig şampiyonluğu yolunda önemli bir virajı geçti.” değerlendirmesini okuyucularıyla paylaştı.

Karadeniz gazetesi ilk sayfasında “Trabzonspor Şampiyonluk Ateşini Yaktı” son sayfasında “1 Avans 2’de Biter, Bu Yolun Sonu Şampiyonluğa Gider” başlıklarıyla geniş yer verdiği galibiyete ilişkin, “Trabzonspor haftanın dev maçında Fenerbahçe’yi devirdi, 1 maç eksiğiyle ‘Zirvenin en büyük favorisi benim’ dedi” ifadesini kullandı.

Taka gazetesi de tümünü Trabzonspor’a ayırdığı ilk sayfasında şu değerlendirmede bulundu:

“Bu tarihi yazın: 02.02.2020. Sen şampiyon olacaksın. 1996, 2005 ve 2011’i tekrarlamak istediler, Trabzon’un önünü kesmek için her yolu deneyip türlü kılığa girdiler ama Trabzonspor’dan iki kroşeli nakavt.”