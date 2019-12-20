Trabzonspor 4 – Altay 1 Maç Özeti İzle

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-1 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği TFF 1. Lig temsilcisi Altay’ı 4-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Trabzonspor 4 – 1 Altay MAÇ ÖZETİ (Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Rövanş Maçı)

Stat: Medical Park

Hakemler: Burak Şeker, Soner Maraş, Gökhan Barcın

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı (Dk. 72 Fıratcan Üzüm), Ekuban (Dk. 82 Sosa), Avdijaj, Sturridge (Dk. 76 Onazi)

Altay: Emre Koyuncu,Yasin Palaz, Kadir Yazıcı, Deniz Vural, Cenk Özkacar (Dk. 45+1 Mesut Can Tunalı), Hüsamettin Yener, Tatos, Kutay Yokuşlu, Tavares, Hakan Demirci (Dk. 74 Paixao), Kappel (Dk. 61 Mustafa Murat Uslu)

Goller: Dk. 51 ve 64 Sturridge, Dk. 56 Ekuban, Dk. 71 Ivanildo Fernandes (Trabzonspor), Dk. 83 Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 17 Kadir Yazıcı, Dk. 88 Mesut Can Tunalı (Altay)

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

51. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta alanda Ekuban’dan aldığı pasla soldan ceza alanına sokulan Avdijaj’ın yerden şutunda, kaleci Emre Koyuncu’nun çeldiği top Sturridge’in önüne düştü. Bu futbolcu da yakın mesafeden dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

56. dakikada bordo-mavili ekip farkı 2’ye çıkardı. Sturridge’in ara pasında ceza alanı sağ kanadında Yusuf Sarı, topu yerden içeriye çıkardı. Altıpas içinde Ekuban, dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

64. dakikada Trabzonspor, skoru 3-0’a taşıdı. Yusuf Sarı’nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Ekuban’ın kafa vuruşunda, çizgi üzerinde Sturridge topu filelere yolladı.

71. dakikada bordo-mavili ekip farkı 4’e çıkardı. Yusuf Sarı’nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Ivanildo Fernandes, kafayla topu filelere gönderdi: 4-0

83. dakikada Altay golü buldu. Tatos’un ceza alanı içinde kullandığı çift vuruşta, Paixao’nun yerden kaleye gönderdiği top yan direğe çarparak filelerle buluştu: 4-1

Karşılaşma Trabzonspor’un 4-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Altay Maçı Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Trabzonspor 4 – 1 Altay Ünal Karaman Maç Sonu Önemli Açıklamalarda Bulundu

Trabzonspor 4 – 1 Altay (Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Rövanş Maçı) 90 Dakika

Maçın ardından

– Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman:



“Özellikle ikinci yarı daha derli toplu oynadık. Daha futbolun doğrularını yapmaya çalıştık. Onun karşılığında hem oyun hem sonuç olarak arzu ettiğimizi aldığımızı düşünüyorum”

– Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan:

“Kupanın bizim için çok önemi yoktu”

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-1 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği TFF 1. Lig temsilcisi Altay’ı 4-1 yenerek son 16 turuna yükselen Trabzonspor’un teknik direktörü Ünal Karaman, ikinci yarıdaki oyunun karşılığında arzu ettiklerini aldıklarını söyledi.

Karaman, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, turu geçmenin kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Özellikle ikinci yarı daha derli toplu oynadık. Daha futbolun doğrularını yapmaya çalıştık. Onun karşılığında hem oyun hem sonuç olarak arzu ettiğimizi aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum.” dedi.

İlk yarıda takımın ortaya koyduğu oyunu beğenmediklerini ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

“Zaman zaman bu oluyor, hayatın içinde. Bulunduğumuz her ortamda yarışın kendimizle olduğunu ifade ediyoruz. Hiçbir oyuncum, vermiş olduğu mücadeleyi kategorize edemez. Rakibi, o rakip bu rakip diye ayıramaz. Biz başlar, bitirir, kendi futbolumuzu oynar, gücümüzü saha içinde ortaya koyarız. Kazanırız veya kaybederiz ama bu kabul edilebilir bir oyun tarzı değil. Tarih bunları unutmaz, tarih önce kendisine, mesleğine saygı duyan, işini en iyi şekilde icra eden insanları, özellikle bizim bulunduğumuz ortamdaki insanları takdir eder. İkinci yarı daha derli toplu, düzgün futbola yönelik pozisyon içinde anı yaşayan oyuncular vardı, karşılığı oldu. Soyunma odasında neler konuşuldu derseniz o bizim kendi özelimiz.”

– Tandoğan: “Oynatmadığım oyuncuları görmek istedim”

Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olduklarını anımsatarak, “Bu süreçten itibaren 3-4 günlük antrenmandan sonra Adana Demirspor maçını oynadık. Kupanın bizim için çok önemi yoktu. Çünkü çok değer verseydik daha farklı bir kadroyla çıkardık. Kaybetmek için gelmedik ama oynatmadığım oyuncuların neler vereceğini görmek istedim. Trabzonspor takımını tebrik ederim. Onların bu yolda devam edeceğini düşünüyorum. Bizim için lig çok daha önemli.” diye konuştu.

Tandoğan, bir basın mensubunun ‘Veysel Sönmezsoy’u Trabzonspor’a siz önerdiniz. Nasıl bir oyuncu olduğunu bize anlatır mısınız?” şeklindeki sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Şanlıurfa’da çalışırken o süreç içinde transfer yasağımız vardı. Altyapıdan 6-7 oyuncu getirdim. Veysel’i son dakikada izlediğim maçtan sonra dahil ettim. O zaman 15 yaşındaydı. Yaşına göre çok farklı özellikleri olan, yüksek tempoda iki yönlü 6-8 oynayabilen, iki ayağını kullanan, oyun zekası diğer oyunculara, hatta ağabeylerine göre çok daha üst seviyede bir çocuk. Gelişmesi çok önemli. Trabzonspor’u seviyorum, arkadaşlarım burada. Düzgün insanlar burada. O çocuğun burada emin ellerde olmasını istedim. İnşallah bu kardeşimiz uzun seneler burada oynar, formayı hak eder ve milli takımlarda oynar. İnandığım için Trabzonspor’a önerdim ve onlar da izledikten sonra karar aldılar. Ben de ısrarla almalarını söylemiştim.”