Trabzonspor 6 – Kasımpaşa 0 Maç Özeti İzle

Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa’yı 6-0 yendi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Cem Hanoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Mikel, Sosa (Dk. 61 Abdulkadir Parmak), Ekuban (Dk. 57 Serkan Asan), Ndiaye (Dk. 79 Doğan Erdoğan), Nwakaeme, Sörloth

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Doğucan Haspolat, Brecka, Fernandes, Özgür Çek, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Thiam (Dk. 58 Ndongala), Hajradinovic, İlhan Depe (Dk. 50 Sarlija), Koita

Goller: Dk. 25 Sosa, Dk. 27, 55 ve 88 Sörloth, Dk. 29 ve 83 Nwakaeme (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 47 Fernandes (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 16 Pereira (Trabzonspor), Dk. 36 Aytaç Kara, Dk. 64 Sarlija (Kasımpaşa)

Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile ilk lig maçına çıkan bordo-mavililer, sezonun en farklı galibiyetine imza attı.

12. dakikada Nwakaeme’nin sol kanattan ortasında arka direkte altıpasın üzerinde topla buluşan Ekuban’ın kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Hajradinovic’in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

25. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sosa ceza alanı dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, topu kaleci Fatih Öztürk’ün solundan filelere gönderdi: 1-0

27. dakikada Trabzonpor, farkı 2’ye çıkardı. Pereira’nın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Sörloth, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-0

29. dakikada Trabzonspor 3. golü buldu. Kasımpaşa savunmasının ceza alanından çıkaramadığı topa sahip olan Nwakaeme, ceza alanı sağ çaprazından düzgün vuruşla meşin yuvarlığı kaleci Fatih Öztürk’ün solundan filelere yolladı: 3-0

39. dakikada Koita’nın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üsten kornere çeldi.

Trabzonspor, ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

55. dakikada ceza alanı sol çaprazında rakiplerinden sıyrılan Nwakaeme, topu arka direkte uygun durumda bekleyen Sörloth’a aktardı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0

83. dakikada Trabzonspor, 5. golü buldu. Sağ kanattan Pereira’nın ortasında, kimsenin dokunamadığı top arkada uygun durumdaki Nwakaeme’nin önüne düştü. Bu futbolcu da plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk’ün solundan filelere yolladı: 5-0

88. dakikada Trabzonspor, farkı 6’ya çıkardı. Nwakaeme’nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Serkan Asan’ın kafa vuruşunda, üst direkten dönen topu, Sörloth tamamlayarak filelere gönderdi: 6-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Maçın ardından

– Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: “Attığımız ilk golden sonraki dönem ve üst üste gollerin gelmesi rakibin direncini ortadan kaldırdı. İkinci yarının başında da rakibin 10 kişi kalması bizim için maçın bittiği yer oldu”

– Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutcu: “Bu tür sonuçlar futbolun içinde var. Böyle farklı olmasından dolayı üzgünüm. Camiamızdan özür diliyoruz”

Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 6-0 yenen Trabzonspor’un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, “Attığımız ilk golden sonraki dönem ve üst üste gollerin gelmesi rakibin direncini ortadan kaldırdı. İkinci yarının başında da rakibin 10 kişi kalması bizim için maçın bittiği yer oldu.” dedi.

Çimşir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kazandıkları için oyuncularını tebrik etti.

İyi bir futbol ortaya koyduklarını ifade eden Çimşir, “Özellikle maçın başında gole kadar olan bölüm ortadaydı. Zaman zaman üstünlüğümüz vardı. Topa sahip olmaya çalıştık. Attığımız ilk golden sonraki dönem ve üst üste gollerin gelmesi rakibin direncini ortadan kaldırdı. İkinci yarının başında da rakibin 10 kişi kalması bizim için maçın bittiği yer oldu. Bütün arkadaşları kutluyorum. Taraftara da desteklerden ötürü teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Takımın oyun olarak değişimine ilişkin bir soru üzerine de Çimşir, şunları kaydetti:

“Ben geldiğim dönemde takıma çok fazla bir şeyler değiştireceğimi söylemedim. Küçük detaylar olacaktı. Çünkü ben bu kulübün yapısının içindeydim. Küçük birkaç dokunuş yapmamız gerekiyordu. Biz ilk yarıda da çok fazla gol atan takımlardandık, ikinci yarıda öyle. Sıkıntımız defansla alakalıydı. Çok gol yiyorduk, arkadaşlarla bunu çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Son 2 maçta gol yemedik. 8 gol attık, yemeden devam ediyoruz. Bu takım zaten potansiyeli olan, problem çözebilen oyunculardan kurulu bir takım. Her maç neredeyse gol atıyoruz. Sıkıntımız gol yemek. O tarafı biraz daha toparlayabilirsek önümüz açık diye düşünüyorum.”

Hüseyin Çimşir, karşılamada 3 gol kaydeden forvet oyuncusu Alexander Sörloth ile ilgili olarak ise “Sörloth’un üç gol atması, özellikle gol krallığı yarışında moral bulması, öz güveni açısından önemli. İnşallah böyle devam eder.” ifadelerini kullandı.

– Havutcu, özür diledi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutcu ise Trabzonspor’un şampiyonluğa oynayan bir ekip olduğunu ve kaliteli oyuncularının bulunduğunu belirtti.

Trabzon’un zor bir deplasman olduğunu bildiklerini anlatan Havutcu, şunları söyledi:

“Maç öncesi yaptığımız planlamada da önce oyunu tutup yakaladığımız pozisyonları değerlendirmek istiyorduk. İlk 25 dakika oyun istediğimiz şekilde gidiyordu. Hızlı hücumda yakaladığımız pozisyonlar vardı. Final paslarını değerlendiremedik. Maalesef Sosa’nın golünden sonra arka arkaya yediğimiz goller var. 5 dakikada 3 gol yedik. İkinci yarının başında bir kişi eksildik. Kırmızı karttan sora direncimiz daha da düştü. Trabzonspor oyuna hakim kaldı, pozisyonları değerlendirdi. Tebrik ediyorum. Bu tür sonuçlar futbolun içinde var. Böyle farklı olmasından dolayı üzgünüm. Camiamızdan özür diliyoruz.”

– 121 hafta sonra en farklı galibiyet

Kasımpaşa’yı 6-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig’de 121 hafta sonra en farklı galibiyetini aldı.

Bordo-mavililer, en son 2015-2016 sezonunun 32. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u 6-0 mağlup etmişti.

Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar

– Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Yukatel Denizlispor maçı 11’ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı

Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk eden Trabzonspor, hafta içinde Yukatel Denizlispor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçının 11’ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, kalede Erce Kardeşler’in yerine, sakatlığının ardından takıma dönen Uğurcan Çakır’a görev verdi. Genç teknik adam, Abdulkadir Parmak’ı yedek kulübesine çekerken, Ganalı forvet Caleb Ekuban’ı ilk 11’de oynattı.

En son ligin 3. haftasındaki Fenerbahçe maçında ilk 11’de görev alan Ekuban, sakatlığının ardından 14 hafta sonra 11’de şans buldu.

– Sturridge yine yok

Trabzonspor’un İngiliz golcüsü Daniel Sturridge, Kasımpaşa maçı kadrosunda da yer almadı.

Antalya kampında sakatlık yaşayan golcü oyuncu, Yukatel Denizlispor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından ikinci yarının ilk haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında da kadroya dahil edilmedi.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz da forma giyemedi.

– Üç oyuncu sakatlıktan döndü

Trabzonspor’da ligin 16. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Yusuf Sarı ile 17. haftadaki Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde sakatlanan Uğurcan Çakır ile Filip Novak, Kasımpaşa maçıyla takıma döndü.

Uğurcan maça ilk 11’de başlarken, Yusuf Sarı ile Novak ise yedek kulübesinde yer aldı.

– Maça yoğun ilgi

Trabzonsporlu taraftarlar, Kasımpaşa karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadyumu tribünlerinin tamamına yakınını doldurarak ikinci yarının ilk karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Bu arada, Kayserispor ile sözleşmesini feshettikten sonra Trabzonspor’un gündeminde yer alan sol kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu da Medical Park Stradyumu’na gelerek karşılaşmayı tribünden takip etti.