Trabzonspor 6- Kayserispor 2 Maç Özeti İzle

Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u 6-2 yenerek bu sezon en farklı galibiyetini aldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 55 Erce Kardeşler), Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Mikel, Abdulkadir Parmak, Sosa, Sturridge (Dk. 83 Cafer Tosun), Nwakaeme ( Dk. 73 Ekuban), Sörloth

İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe, Ramazan Emirhan Civelek, Osman Can Çötür, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Ömer Uzun (Dk. 86 Ümran Zambak), Emre Demir (Dk. 77 Selahattin Seyhun), Ziya Alkurt (Dk. 62 Furkan Polat), Kravets

Goller: Dk. 7 ve 90+3 Sörloth, Dk. 37 Nwakaeme, Dk. 47 ve 66 (penaltıdan) Sturridge, Dk. 71 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor) Dk. 43 Ömer Uzun, Dk. 82 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Mert Kula, Dk. 70 Yasir Subaşı (İstikbal Mobilya Kayserispor)

3. dakikada Sturridge’nin pasında, savunmanın müdahale edemediği top Sörloth’un önüne düştü. Ancak bu futbolcunun şutunda kaleci İsmail Çipe, tehlikeyi dışarı çıkararak önledi.

4. dakikada sol kanattan Sosa’nın ortasında, ön direkte Sörloth’un vuruşunda, kaleci İsmail Çipe, topu kornere çeldi.

7. dakikada Abdulkadir Parmak’ın ara pasında, ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Sörloth, penaltı noktasının yanından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

14. dakikada Sturridge’nin ceza yayı gerisinden şutunda kaleci İsmail Çipe, iki hamlede topu kontrol etti.

27. dakikada Emre Demir’in ceza alanı hemen dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır’ı geçen meşin yuvarlak yandan auta gitti.

31. dakikada Sosa’nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Sörloth’un kafa vuruşunda, top üst direkten döndü.

37. dakikada Trabzonspor, farkı 2’ye çıkardı. Sosa’nın pasında ceza alanının hemen içinde rakibinden sıyrılan Nwakaeme’nin şutunda, top kaleci İsmail Çipe’nin sol tarafından filelerle buluştu: 2-0

43. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor farkı 1’e indirdi. Hasan Hüseyin Acar’ın pasında savunmanın arkasında Ömer Uzun’un yatarak vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelere gitti: 2-1

Bordo-mavililer, ilk yarıyı 2-1 üstün kapadı.

47. dakikada Mikel’in orta alandan pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Sörloth, meşin yuvarlağı Sturridge’nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

55. dakikada Trabzonspor’da sakatlanan Uğurcan Çakır’ın yerine Erce Kardeşler, oyuna dahil oldu.

64. dakikada Sosa’nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Sörloth’un kafa vuruşunda, savunmada Mert Kula, topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada Sturridge, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci İsmail Çipe’nin solundan filelere yolladı: 4-1

71. dakikada Sturridge’nin pasında, savunmanın arkasında Nwakaeme’nin şutunda, kaleci İsmail Çipe’den dönen topu Abdulkadir Parmak, filelerle buluşturdu: 5-1

82. dakikada Ömer Uzun’un sol taraftan pasında, ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Kravets, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-2

90+3. dakikada Sosa’nın pasında, ceza sahası içi sol çaprazında Sörloth’un yerden şutunda, top filelere gitti: 6-2

Trabzonspor, karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı.

Maçın ardından

– Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: “Her şeye rağmen bütün oyuncularımı rengi, milliyeti, ülkesi ne olursa olsun alınlarından öpüyorum, tebrik ediyorum”

– “Bizi yöneten, bize bu görevi veren insanlar yarın farklı bir düşünce ile karşımıza çıkabilir”

– İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Sorumlusu Ömer Faruk Mahir: “İçinde bulunulan durumun hiç önemi yoktur. Son ana kadar bizleri yalnız bırakmayıp burada mücadele eden oyuncularıma sonsuz teşekkür ederim”

Süper Lig’de sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u 6-2 yenen Trabzonspor’un teknik direktörü Ünal Karaman, bütün oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, camia açısından önemli bir müsabaka oynadıklarını belirterek, “Her şeye rağmen doğrusuyla yanlışıyla geçilmiş bir ilk yarı, belki camia içerisinden birçokları tarafından beğenilmese, takdir edilmese de bu oyuncu grubunun göstermiş olduğu üstün gayret, çaba ve camiaya ait aidiyet duygusuyla… Şükürler olsun birçok sorun yaşadığımız dönemde hala heyecanlı, canlı, hedef içinde en güçlü tutunabilen, her türlü zorluğa karşı hiçbir mazeret üretmeksizin işine odaklanmış, çalışan profesyonelleriyle bu noktaya gelmiş müsabakaydı.” diye konuştu.

Bugün bir maç kazanmanın ötesinde oyuncuların gösterdiği gayret ve duruşun olduğunu vurgulayan Karaman, “Ben hocaları olarak onlarla gurur duyuyorum. Zaman zaman antrenmanda, soyunma odasında çok kızdığımız bağırdığımız maçlar müsabakalar oldu. Kazandığımız müsabakalar da buna dahil. Her şeye rağmen ben Trabzonsporluyum diyen insanlardan fazla duruş gösterdiler, buna kontenjan oyuncuları da dahil. Her şeye rağmen bütün oyuncularımı rengi, milliyeti, ülkesi ne olursa olsun alınlarından öpüyorum, tebrik ediyorum. Gösterdikleri başarıdan dolayı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

– “Başarı ve başarısızlık izafi bir kavram”

Karaman, başarı ve başarısızlığın izafi bir kavram olduğunu ifade ederek, “Bize göre başarılı olan size göre başarısız olabilir veya camianın içinde önemli pozisyonda bulunmuş önemli insanlar buna dahil. Onlar da memnun olmayabilirler. Zaman zaman eleştiri getirebilirler. Biz onların içerisindeyiz, onların içerisinde hangi sıkıntılar çektiğini, hangi yorgunluk içinde olduğunu biliyoruz. Oyuncu grubumla empati yapabiliyorum. En azından bulundukları pozisyonları anlayabiliyorum. Onları eleştirirken de bu düşünce içinde eleştirmeye gayret gösteriyorum ve biliyorum ki sahada hiçbir rakip ayırt etmeyen bir Trabzonspor var. Hiçbir yorgunluğu fiziksel, zihinsel olarak bahane etmeyen, devre bittiği anda 29. müsabakayı oynayan oyuncular var. Doğrusuyla yanlışıyla bir ilk yarıydı. Basit kaybettiğimiz maçlar, basit hatalardan yediğimiz goller dahil olmak üzere hepsiyle gurur duyuyorum, alınlarından öpüyorum. İyi bir tatili hak ettiler. İnşallah sağlıklı bir şekilde gidip, dönerler ve tekrar takımlarına hizmet etmek için dönerler.” değerlendirmesinde bulundu.

– İstifa sorusu

Ünal Karaman, görevi bırakacağına yönelik iddialarla ilgili soru üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

“Basın toplantısı yaparsak onunla ilgili paylaşım yaparız. Kamuoyu nezdinde birçok söylem, dedikodu farklı şekilde algılanabiliyor. Çalışan profesyonellerin, başkan ve yönetim kurulunun çalışıp çalışmama lüksü varsa, teknik direktörlerin ve profesyonellerin de çalışıp çalışmama gibi bir lüksü var. Profesyonelliğin içerisinde bunlar olabilen şeyler. Evet konuşulur, bu dikkate alınabilir, düşünülebilir, seçeneklerden bir tanesidir. Oyuncularla vedalaşırken bile aynı şeyleri söyleriz. Çünkü onlar da profesyonel, biz de profesyoneliz. Bizi yöneten, bize bu görevi veren insanlar yarın farklı bir düşünce ile karşımıza çıkabilir. Biz de çok kullanılır, ‘gidip de dönmemek, gelip de görmemek var’. Bunlar her dönemde olabilir. Sonuçta yola gidiliyor, seyahat yapılıyor, izin isteniliyor. Bunlar sporun içerisinde olabilecek şeyler. Böyle bir yaklaşım, tavır, düşünce olursa benden net şekilde duyarsınız. Bu da bizlere işveren insanlarla beraber bir araya gelip konuşulacak konulardır.”

– Ağaoğlu’nun eleştirisi

Karaman, Konyaspor maçı sonrası kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun oynanan futbolu eleştirmesine yönelik soruya, “3 gün sonra duydum. Elbette ki üzerime alıyorum. Bu takımın teknik sorumlusu olarak sinecek değilim. Ama bazen kişilerin karakterleri, kimlikleri, oturdukları koltuklar, bulunduğu pozisyonlar taraftar kimliğinin hiçbir zaman önüne geçmiyor. Her ne kadar Sayın Başkan böyle bir ifade kullanmış olsa da başkan kimliğinden daha ziyade zaman zaman taraftarlığını hatırlayabiliyor. Taraftar olarak eleştiri yapabiliyor. Taraftarın her türlü söylemine saygı duyuyoruz, anlayışla karşılıyoruz. Sonuçta ‘taraftardır, normaldir’ diyoruz. Eğer başkan olarak bir araya geldiğimiz ortam içinde kullanacak olursa sizler önünde söylemem ama konuşacağımız özelde söyleyeceğim şeyler olabilir. Her taraftarın söylemine cevap verecek pozisyonda görmüyorum kendimi. Kapalı kapılar ardında Sayın Başkan’la her şeyi konuşuyoruz ama anlamak istediği konular varsa, yine cevap verip konuşabiliriz.” cevabını verdi.

– “Ezmeye çalışanların boğazına takılırım”

Geçen dönem çok sıkıntılı bir ortamdan alınmış bir Trabzonspor’un olduğunu ifade eden Karaman, şöyle devam etti:

“Maddi anlamda zorlanan, her türlü pozisyonda tepe taklak olmuş bir Trabzonspor, kadro olarak sıkıntı yaşamış bir Trabzonspor, iyi niyetle çözülmeye çalışılmış, iyi niyetle mücadele eden insanların içerisinde bulunduğu bir Trabzonspor… Ve ben bütün basın toplantılarında Sayın Başkan başta olmak üzere yönetim kurulunun her türlü övgüyü hak ettiğini defalarca dile getirdim. O yıldan bu yıla gelindiği nokta içerisinde sanki çok farklı şeyler yapmış, transferler yapmışız, özel oyuncular katmışız. ‘Mutlaka şampiyon olacağız’, ben burada göreve başlarken hiç kimse bana ‘mutlaka şampiyon olmalıyız’ diye bir kelime kullanmadı. Her biri sıkıntılı bu ortam içerisinde ‘hocam nasıl kurtarırız, sen de bu camianın çocuğusun, gel bizimle beraber elini değil kafanı, gövdeni koy’ dedikleri bir ortamda geldik biz. Eğer biz başarı yaşadık da bir noktaya çıkarmışsak, eğer kendi başarımızın altında bizi ezmeye çalışıyorlarsa o ezmeye çalışanların boğazına takılırım.”

– “Sağlık, mutluluk, huzur diliyorum”

Karaman, 2020’den beklentisine ilişkin bir soru üzerine de “Futbol 2018-2019-2020 hiç fark etmez. İşinizi yaparken düzgün adil yapmaya gayret edeceksiniz. Eleştiriler yolumuza aydınlık olmalı. Eleştiriler biraz daha mantıkla bağdaşır pozisyonda olmalı. 2020’den sağlık, mutluluk ve huzurdan başka hiçbir beklentim yok.” diye konuştu.

Tesislerde yaşadığını anlatan Karaman, “1,5 yıldır çocuklarımın yanına gittiğim bir elin parmakları kadar değil. Bir kere küçük oğlum geldiğinde evde kaldım. Oyuncularımızla her günümüzü beraber geçiriyoruz. Bu camiaya gönül vermiş insanları mutlu edebilmek adına gayret gösteriyoruz. Zaman zaman aileme haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Çocuklarıma haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Bu zorluklar ve samimiyet içerisinde insanlar mücadele etmeye çalışırken siz hala ‘savunmadan çıkarken top kaybediyoruz, bizim oyunumuz bu değil’ derseniz bizim sırtımızı dayayacağımız nokta içerisinde zaman zaman sırtımızı boşluğa bırakmış olabilirsiniz. Şayet ‘Trabzonsporluyuz’ diyorsanız… ‘Trabzonsporlu değiliz’ diyorsanız zaten konuşacak çok fazla bir şeyimiz yok. Konuşan yeterince insan var. Onlardan bir tanesi gibi değerlendirilir. Spor medyasını gerçekten takip edecek zamanım olmuyor. Samimi olarak söylüyorum. Başkanın sözlerinden 3 gün sonra haberim oldu. Her türlü eleştiriye, görüşe açığız.” şeklinde ifadelerle sözlerini tamamladı.

– Mahir: “Oyuncularım yüreklerini ortaya koydular”

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Sorumlusu Ömer Faruk Mahir ise takımlarının her zaman puan ya da puanlara talip olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İçinde bulunulan durumun hiç önemi yoktur. Son ana kadar bizleri yalnız bırakmayıp burada mücadele eden oyuncularıma sonsuz teşekkür ederim. Skordan bağımsız konuşmak gerekirse gerçekten yüreklerini ortaya koydular. Hepsine teşekkür ediyorum. Trabzonspor, ligin orantılı takımlarından biri. Gelecek adına başarılar diliyorum. Umarım muvaffak olurlar.”

Maçın ardından

– Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp: “İnşallah ikinci yarı bunun üstüne performans koyarak daha iyi bir yerde bitiririz”

– “Ndiaye listemizde olan oyunculardan birisi. Görüştük, hepsi bir süreç tabii ki”

– “Sosa ve Novak ile görüştük. İkisine de Trabzonspor’un şartları doğrultusundaki tekliflerimizi ilettik”

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, keyifli bir ilk yarı geçirdiklerini, ikinci yarı bunun üstüne performans koyarak ligi daha iyi bir yerde bitirmek istediklerini söyledi.

Alp, 6-2 galibiyetleriyle sona eren İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonsporlu yönetici, “Keyifli bir ilk yarı oldu. İnşallah ikinci yarı bunun üstüne performans koyarak daha iyi bir yerde bitiririz. Son 9 sezonun en iyi ilk yarısı diyebiliyorum, 32 puan. En çok 29 puan toplamıştık.” dedi.

Bir gazetecinin 2010-2011 sezonundan sonra en iyi puanla ilk yarının kapatıldığına ilişkin sözleri üzerine Alp, “Demek ki bir şampiyonluk daha geliyor, diyebiliriz.” ifadesini kullandı.

Badou Ndiaye ile ilgili transfer sorusu üzerine Alp, “Ndiaye listemizde olan oyunculardan birisi. Görüştük, hepsi bir süreç tabii ki. Bizim transfer yapmamız için bütçe yaratmamız, kaynağı sağlamamız gerekiyor. Kaynağı sağlamadan hiçbir transfer yapmayacağız. Kaynağı sağladığımızda teknik heyetin isteği doğrultusunda oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Yabancı oyuncu da bilindiği gibi bir boşluğumuz var. Duruma göre ne yapacağımıza bakacağız.” diye konuştu.

Ünal Karaman’ın maçtan sonra istifa edeceği şeklinde ortaya iddialar atıldığının ifade edilmesi üzerine de Alp, “Bizim öyle bir gündemimiz yok.” dedi.

– “Sosa ve Novak ile görüştük”

İç transferle ilgili görüşmeleri aktaran Alp, şunları söyledi:

“Sosa ve Novak ile görüştük. İkisine de Trabzonspor’un şartları doğrultusundaki tekliflerimizi ilettik. Menajerler vasıtasıyla görüşmeler devam ediyor. Oyuncularla ilgili aramızda bir problem kalmadı gibi. Menajerlerin bazı istekleri var. Az önce de söyledim; bütçe, bütçe bütçe. Trabzonspor, bütçesinin dışına çıkamaz. Bu kim olursa olsun, nasıl olursa olsun. Onlar bir fiyat söylediler, biz bir fiyat söyledik. 1+1 mi 2 yıl mı onlarda mutabık kaldık. Çok acele edeceğimiz bir şey yok. Neticede bu ikisi de mayıs sonuna kadar bizim futbolcumuz. Trabzonspor onlarla devam etme yönündeki iradesini beyan etti. Onlar da bizimle yola devam etmek istediklerini söylediler. Hadi olsunla, transfer yapılmıyor. Hepimiz istiyoruz ama şartlar da var. Şartları uydurduğumuz zaman olacak işte. İki oyuncumuzda bir problem yok.”

Alp, maçta sakatlanan kaleci Uğurcan’ın bileğinde burkulma olduğunu ve MR’dan sonra durumunun belli olacağını sözlerine ekledi.

Trabzonspor-Kayserispor maçından notlar

– Bordo-mavili takımda teknik direktör Ünal Karaman, geçen haftaki 11’i bozmadı

Süper Lig’de sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u konuk eden Trabzonspor’da kadro değişmedi.

Teknik direktör Ünal Karaman, geçen hafta deplasmanda 1-0 kazandıkları İttifak Holding Konyaspor maçındaki 11’e bu hafta da görev verdi.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, gribal enfeksiyon geçiren Doğan Erdoğan ve cezalı Yusuf Sarı kadroda yer almadı. Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi de yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

– Abdulkadir Parmak’a doğum günü kutlaması

Trabzonspor’da Abdulkadir Parmak’a 25. yaş günü dolayısıyla kutlama yapıldı.

Teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcular tarafından doğum günü pastası kesilen futbolcuya yeni yaşında başarı dileğinde bulunuldu.

Abdulkadir Parmak da bu sürpriz için teknik heyet ve futbolculara teşekkürlerini iletti.

– Ağaoğlu, müzede açılışta

Trabzon Şamil Ekinci Müzesi’nin dış cephesinde bulunan ve şampiyonluklar simgeleyen rölyeflerin açılışı yapıldı.

Açılışa Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra kuruculardan Nizamettin Algan ve eski başkanlardan Salih Erdem ile Özkan Sümer, eski yöneticiler ve yetkili kurulların temsilcileri katıldı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, rölyeflerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun da günün anısına katılımcılara plaket hediye etti.

– Taraftar fazla ilgi göstermedi

Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Medical Park Stadı’nda geniş boşluklar gözlenirken az sayıda İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı da takımlarını yalnız bırakmadı.

Trabzon deplasmanına 10 eksikle gelen İstikbal Mobilya Kayserispor, Kravets ve Djedje olmak üzere 2 yabancı oyuncuyla sahaya çıktı.