Trabzonspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve hocası Abdullah Avcı istifa eden Trabzonspor’da gözler lige çevirdi. Son 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Bordo Mavililer, 25. haftada Adana Demirspor’u ağırlayacak. Orhan Ak yönetiminde maça çıkacak olan Fırtına, taraftarı önünde kazanıp çıkışa geçmek istiyor. 6 maçtır kaybetmeyen Vincenzo Montella’lı Mavi Şimşekler ise serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.
Trabzonspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak Trabzonspor-Adana Demirspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Abdulkadir Bitigen’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Trabzonspor-Adana Demirspor muhtemel 11’ler:
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Larsen, Siopis, Hamsik, Visca, Abdülkadir, Markovic, Maxi Gomez
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Badou Ndiaye, Stambouli, Belhanda, Yusuf, Emre Akbaba, Cherif Ndiaye