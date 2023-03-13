Trabzonspor-Adana Demirspor maçına damga vurmuştu! ‘Onunla olmaz’

ÖZEL BİR ADAM- SAFA CAN KONUKSEVER

Trabzonspor’da sahaya çıkan 11 pek fazla şey vaad etmese de ilk 20- 25 dakikalık görüntü hiç fena değildi. İstekli, tempolu ve gol için deneyen bir takım vardı. Buna rağmen Adana Demirspor’un 2 net fırsat yakaladığını unutmamak gerek. Henüz 8. dakikada Yusuf Yazıcı’nın şansının da yardımıyla attığı gol ve Belhanda’nın çok erken gördüğü kırmızı kart sonrası herkes maçın rahat geçeceği düşüncesine kapıldı. Fakat Montella’nın 34’te yaptığı değişiklikler, işin seyrini değiştirdi. 1 kişi eksik Adana Demirspor, 3’lü savunmaya geçip, çok doğru oynadı, pozisyonlar yakaladı ve ilk yarı biterken golü atıp devamında öne geçme fırsatını kaçırdı. Rakip ceza sahasında topla buluşma, isabetli şut ve gol beklentisi gibi kilit istatistiklerde rakibinin gerisinde kalan Trabzonspor, ikinci yarıya da tutuk başladı. Hatta bir ara pas hızı ve üretkenlik o kadar düştü ki, sanki gazozuna oynanan sezonun son maçı gibiydi.