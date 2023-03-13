Trabzonspor-Adana Demirspor maçına damga vurmuştu! ‘Onunla olmaz’

Süper Lig’de oynanan 25. hafta maçında Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın istifası sonrasında Adana Demirspor maçıyla taraftarı karşısına çıktı. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Fırtına, 2 maçlık mağlubiyet serisine de son vermiş oldu.
90 DAKİKADA 5 GOL
Mücadeleyi takip eden taraftarlara tam 5 gol izleten maçta açılış golü 8. dakikada Yusuf Yazıcı’dan geldi. 45’te Badou Ndiaye skora eşitliği getirdi. 78. dakikada Vitor Hugo Fırtınayı yeniden öne geçiren golü atarken 81’de Visca uzun süre sonra sahalara dönüp golünü attı. Karşılaşmanın kapanış golünü ise Umut Bozok attı.
REKOR KIRDIRAN KIRMIZI KART!
Maçın 22. dakikasında Belhanda, Bruno Peres’e yaptığı hareket sonrası VAR kararıyla kırmızı kart gördü ve Faslı futbolcu 2017/2018 sezonunda Galatasaray’a 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan yıldız oyuncu, o tarihten bu yana altı kez kırmızı kart gördü. 33 yaşındaki oyuncu 2017/2018 sezonundan beri en fazla kırmızı kart gören oyuncu oldu. Belhanda bu kırmızı kartların dördünü Galatasaray’da forma giyerken gördü.
VİSCA’NIN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ
74 gün süren sakatlığını atlatan edin Visca, yeşil sahalara geri döndü. 76. dakikada oyuna giren yıldız futbolcu, önce Vitor Hugo’nun golünde asisti yaptı, ardından 81. dakikada harika bir serbest vuruş golüyle takımını rahatlattı.
FIRTINA 2 MAÇ SONRA GÜLDÜ
Ligde arka arkaya Galatasaray ve Ümraniyespor karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor, Adana Demirspor galibiyetiyle lige geri döndü. 24 maç sonunda 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Fırtına, 41 puanla 5. sırada yer aldı.
Bordo-Mavili ekibin Adana Demirspor’a karşı kazandığı 4-1’lik galibiyeti fanatik yazarları değerlendirdi. İşte Fanatik yazarlarının Trabzonspor-Adana Demirspor maçı değerlendirmeleri…
ÖZEL BİR ADAM- SAFA CAN KONUKSEVER
Trabzonspor’da sahaya çıkan 11 pek fazla şey vaad etmese de ilk 20- 25 dakikalık görüntü hiç fena değildi. İstekli, tempolu ve gol için deneyen bir takım vardı. Buna rağmen Adana Demirspor’un 2 net fırsat yakaladığını unutmamak gerek. Henüz 8. dakikada Yusuf Yazıcı’nın şansının da yardımıyla attığı gol ve Belhanda’nın çok erken gördüğü kırmızı kart sonrası herkes maçın rahat geçeceği düşüncesine kapıldı. Fakat Montella’nın 34’te yaptığı değişiklikler, işin seyrini değiştirdi. 1 kişi eksik Adana Demirspor, 3’lü savunmaya geçip, çok doğru oynadı, pozisyonlar yakaladı ve ilk yarı biterken golü atıp devamında öne geçme fırsatını kaçırdı. Rakip ceza sahasında topla buluşma, isabetli şut ve gol beklentisi gibi kilit istatistiklerde rakibinin gerisinde kalan Trabzonspor, ikinci yarıya da tutuk başladı. Hatta bir ara pas hızı ve üretkenlik o kadar düştü ki, sanki gazozuna oynanan sezonun son maçı gibiydi.
Bu Yusuf’la olmaz!
Hemen her hareketinde ağır kalan Yusuf Yazıcı ve sağ kanat oynatılan Maxi Gomez’le gol aradı Trabzonspor! Oyun o kadar sıkıştı ki, bir duran top veya penaltı işi çözebilirdi. Gerçi hakem onu da vermedi! 77. dakikada ise özel bir adam her şeyi değiştirdi: Edin Visca. 2 ciddi sakatlık geçiren sezonun şanssız ismi, oyuna girdiği gibi Hugo’ya kornerden asisti yaptı, 3 dakika sonra da frikikten muazzam bir gol attı. Trabzonspor, ilk 3 hedefi doğrultusunda çok kritik maçı kazanarak seçim sürecinde yeni bir krize izin vermedi. Ancak potansiyelinin çok altında oynayan veya oynatılan bu kadronun iyi bir hoca dokunuşuna ihtiyaç duyduğu çok belli.
İMAJ HAKKI..-OLCAY ÇAKIR
Trabzonspor zor günlerden geçiyor. Elbette bu zor günlerde yaşanan gelişmelerden mevcut oyuncu grubunun da etkilenmemesi mümkün değil. Abdullah Avcı sonrası Orhan Ak yönetiminde çıkılan bu son maçta farklı galibiyet yüzleri güldürse de; düşünülmesi gereken çok şeyi de gün yüzüne çıkardı… İlk yarısında klasik ve eleştirilen Trabzonspor’u izlerken, ikinci yarısında özlenen ve beklenen Trabzonspor huzura çıktı. ‘Futbol kaliteli ayaklarla güzel’ ifadesi adeta oyuna hamleler sonrası bir kez daha akıllara geldi. Hamsik, Visca gibi oyunculardan yoksun Trabzonspor ile onların sahada olduğu Trabzonspor aslında koca bir sezonun da özeti gibiydi. Lazar Markovic’in de kalite kattığı kanat oyunları beraberinde farkı da getirdi.
Hamleler değiştirdi
Elbette Adana Demirspor takımında Belhanda’nın atılması sonrası Montella hamlelerini skora ve oyuna büyük etkiler yaptı notunu eklememiz gerekiyor. Trabzonspor dün akşam özellikle hamleler sonrası oyuna dahil ettiği kaliteli ayaklarıyla imajının hakkını vermiş oldu. Sözleşmelerinde ‘imaj hakkı’ bulunan oyuncuların Trabzonspor’un imajına bu zor günlerde verdikleri, veremedikleri katkılarla önümüzdeki sezonun iskeleti kurulurken eminim unutulmayacaktır. Yarın şimdi inşa ediliyor çünkü.
KALİTE FARKI- ERMAN ÖZGÜR
Trabzonspor Maxi Gomez’in arkasına yerleştirdiği 3 orta saha özellikli forvetin yanı sıra, santrforsuz oyunda orta sahadan gelen Belhanda ve Emre Akbaba’ya karşı iki de ön libero ile başladı maça. İlk yarının hikayesinde Yusuf Yazıcı’nın becerileri doğrultusunda attığı gol, Belhanda’nın alışılagelmiş sorumsuzluklarından birisi ile kendini attırması, Montella’nın ilk yarının ortalarında yaptığı 2 hamleyle diziliş ve tarz değiştirerek oyunu dengelemesi dikkat çekici ayrıntılardı. Bu dengeyi Svensson’un çıkışlarından birinde Ndiaye ile golü bularak taçlandırmayı başardılar. Orhan Ak’ın ofansif hamlelerine rağmen gol için daha çok deneyen takım oyun genelinde Adana Demirspor oldu. Açıkçası hocası ve başkanı olmayan bir takım için saha içindeki dağınıklık ya da belli periyotlardaki istikrarsız görüntü çok da şaşırtıcı değildi. Trabzonspor’un en önemli eksiği olan kaliteli isimler geri dönmüş olsalar bile henüz tam hazır olmayışları ortadaydı.
Bir nebze moral…
Yine de etkileri hissedildi. Edin Visca’nın Hugo’ya attırdığı ve frikikten attığı nefis frikik golü gecenin kazananının Trabzonspor olduğunun ilanı oldu. Umut Bozok’un farkı 3’e çıkartan golü de onun adına önemliydi. Elbette girdikten sonra doğru işler yapan Lazar Markovic’i unutmamak gerek. Sezonun gidişatı açısından çok bir şey değiştirmeyecek olsa da, güçlü rakibe karşı alınan bu galibiyet az da olsa yüzleri güldürdü diyebiliriz.