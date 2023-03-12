Trabzonspor – Adana Demirspor maçında Belhanda’dan şok hareket! Rekor kırdıran kırmızı kart

Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Adana Demirspor Medical Park Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın ayrılmasının ardından ilk maçına Orhan Ak yönetiminde çıkan bordo-mavililer sekizinci dakikada Yusuf Yazıcı’nın attığı golle 1-0 öne geçti.

22. DAKİKADA SAHA KARIŞTI

22. dakikada Hakem Abdülkadir Bitigen, konuk ekip lehine serbest vuruş düdüğünü çaldı. Trabzonsporlu oyunculardan topu almaya giden Younes Belhanda, Bruno Peres’i önce iteledi, sonra da tokat attı.

Hakem Bitigen, yerde kalan oyuncuyla ilgilendiği için bu anları göremedi. Ardından VAR’a pozisyonu izlemesi için davet edildi. Saha kenarına gelen Abdülkadir Bitigen, pozisyonu izledikten sonra Faslı yıldızı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Adana Demirspor, 22. dakikada Belhanda’nın gördüğü kırmızı kart nedeniyle mücadeleye 10 kişi devam etti.

BELHANDA’DAN KIRMIZI KART REKORU

Spor Toto Süper Lig’e 2017/2018 sezonunda Galatasaray’a 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan yıldız oyuncu, o tarihten bu yana altı kez kırmızı kart gördü.

33 yaşındaki oyuncu 2017/2018 sezonundan beri en fazla kırmızı kart gören oyuncu oldu.

Belhanda bu kırmızı kartların dördünü Galatasaray’da forma giyerken gördü.

TAKIMIN EN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın en güvendiği isimlerden biri olan Belhanda, ligde 20 maçta görev yaptı.

Yıldız oyuncu bu maçlarda altı kez gol atmayı başarırken beş kez de asist yaptı.