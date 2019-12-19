Trabzonspor Altay maçı canlı yayın | Trabzon Altay canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor Altay canlı! Trabzonspor Altay maçı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur heyecanı sona eriyor. İlk maçta deplasmanda 2-1’lik skorla galip gelmeyi başaran Trabzonspor, Son 16 Turu’na kalmak adına İzmir’in köklü ekiplerinden TFF 1. Lig temsilcisi Altay’ı konuk ediyor. Siyah-beyazlılar ise deplasmanda bir sürprize imza atmanın peşinde.
Dk. 8: Altay’ın kullandığı kornerde Cenk’in kafa vuruşu direği yalayarak auta çıktı.
Dk. 1: Burak Şeker’in ilk düdüğüyle maç başladı!
TRABZONSPOR ALTAY MAÇI İLK 11’LER
STAT: Medical Park Stadyumu
SAAT: 20.45
HAKEM: Burak Şeker
YAYIN: A Spor
TRABZONSPOR ALTAY MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Fernandes, Abdurrahim, Abdülkadir, Doğan, Avdijaj, Yusuf, Sturridge, Ekuban
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
ALTAY: Emre, Yasin, Kutay, Cenk, Kadir, Tavares, Deniz, Tatos, Kappel, Hakan, Hüsamettin
TEKNİK DİREKTÖR: Ali Tandoğan