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8 Mayıs 2023
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Trabzonspor – Ankaragücü (CANLI)

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Ankaragücü’nü konuk ediyor. Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan ancak bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor ligin son haftalarında iyi sonuçlar alarak sezonu bir nebze de olsa moralli kapatmanın hesaplarını yapıyor. Nenad Bjelica yönetiminde ilk kez Akyazı’da sahaya çıkacak olan Bordo-Mavililer yeni teknik direktörüyle 3 puanla tanışmanın hesaplarını yapıyor. Tolunay Kafkas’la çıkışa geçen Ankaragücü de 3 maçlık yenilmezlik serisini 4’e çıkartmanın peşinde.

MAÇ BAŞLADI

8. dakikada Trabzonspor’da Doğucan Haspolat sarı kart gördü.

10. dakikada Ankaragücü’nde Kitsiou ve teknik direktör Tolunay Kafkas kırmızı kart gördü. Stelios Kitsiou ve teknik direktör Tolunay Kafkas, Galatasaray karşısında yer alamayacak. 

 

Trabzonspor – Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşma saat 20.00’de başladı. Erkan Özdamar’ın düdük çaldığı karşılaşma beIN Sports 2’den naklen yayınlanıyor.

Trabzonspor – Ankaragücü İlk 11’leri:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hüseyin, Eren, Doğucan, Hamsik, Arif, Bardhi, Maxi Gomez, Umut Bozok

Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Arda, Atakan, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan, Emre Kılınç, Zahid, Ali Sowe

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