Trabzonspor-Ankaragücü maçında ortam gerildi! İki kırmızı kart birden çıktı

Süper Lig’de son haftalara doğru girilirken şampiyonluk ve kümede kalma yarışı son sürat devam ediyor. Yeni hocası Bjelica ile henüz galibiyet alamayan Trabzonspor, kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Bordo-Mavililer sahadan galibiyetle ayrılmak isterken Ankara ekibi de puan ya da puanlar peşinde. Zorlu mücadelenin 10. dakikasında iki kırmızı kart birden çıktı. İşte detaylar…

KİTSİOU KIZARDI

10. dakikada Ankaragücü’nde Stelios Kitsiou, yedek kulübelerinin önünde Hamsik’e faul yaptı. Mücadelenin hakemi Erkan Özdamar yaşanan pozisyonun ardından Yunan futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

KAFKAS SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Kırmızı karttan sonra Ankaragücü yedek kulübesinde maçın hakemine yoğun itiraz başladı. Kararın yanlış olduğunu öne süren Kafkas, hakem yoğun itirazda bulundu. Bu itirazların sonunda Erkan Özdamar, Ankaragücü teknik direktörü Tolunay Kafkas’a da kırmızı kart gösterdi. Karşılaşmada 10 kişi kalan Ankaragücü, 45. dakikada Umut Bozok’un golüne engel olamadı ve devre 1-0 sona erdi.

Kitsiou ve Tolunay Kafkas, Süper Lig’in 34. haftasında oynanacak olan Ankaragücü-Antalyaspor maçında olmayacaklar.