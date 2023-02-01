Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Hatayspor’a yenilerek lider Galatasaray’ın 13 puan gerisine düşen Trabzonspor, Süper Lig’in 22. haftasında Akyazı’da Antalyaspor’u konuk edecek. Fırtına, evinde 3 puanı kapıp yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. 6 maçlık galibiyet hasretine Ümraniyespor maçında nokta koyan Antalyaspor, zorlu deplasmanda seri peşinde olacak. Bu sezon deplasmanda 2 galibiyet alabilen Kırmızı Beyazlılar, alt sıralardan uzaklaşmak için kazanmak istiyor.

Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak Trabzonspor-Antalyaspor maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Mete Kalkavan’ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor-Antalyaspor muhtemel 11’ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Yusuf, Umut, Gomez

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Gerxhaliu, Veysel, Güray, Erdal, Fernando, Nakajima, Doğukan, Sinan, Larsson

54. kez karşı karşıya gelecekler

Trabzonspor ile Antalyaspor, bugünkü mücadeleyle birlikte ligde 54. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 53 maçta Bordo-Mavililer’in galibiyetlerde 30’a 10 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 97 gol attı, kalesinde ise 58 gol gördü.

Trabzon’da hedef 36

Bordo-Mavililer, ligde oynadığı son 35 maçta yenilgi yüzü görmedi. Trabzonspor, bu süre içerisinde 23 galibiyet ve12 beraberlik eldeetti. Fırtına, bu akşam da Antalya karşısında serisini 36’ya yükseltmek istiyor.

Tribünler yine dolacak

Trabzonsporlu futbolseverler, zorlu Antalyaspor mücadelesinde takımını yine yalnız bırakmayacak. 38 bin biletten, 28 bininin satıldığı bilgisine ulaşıldı. Kombineler de dahil edildiğinde maç saatinde tribünlerde en az 30 bin seyircinin olması bekleniyor.

Eksik ve cezalılar…

Zorlu mücadelede Bordo Mavililer’de 3 eksik bulunuyor. Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Öte yandan Antalya’da ise Ghacha ile Haji Wright sakat. Luiz Adriano ise cezalı. Tedavileri devam eden Kudryashov ile Ömer Toprak’ın durumu ise maç saatinde belli olacak.