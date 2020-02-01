Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Verilmesi gereken bir ders vardı

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, oynadıkları futbolla hakemi de yendiklerini söyledi. Trabzonspor futbolcularını tebrik ettiğini söyleyen Ahmet Ağaoğlu “Hakemlere ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bu maç şunu da gösterdi. Oynarsanız hakemi de yenersiniz. Oynadık hakemi de yendik” dedi.

Trabzonspor taraftarının tahrik edilmeye çalışıldığını belirten Ahmet Ağaoğlu “Maç öncesi yaratılan spekülasyonlar herkesin malumu… Seyirci üzerinde baskı kurulmaya çalışıldı. Geçmiş yıllara benzeyen olayları yaşamaya başladık üç haftadır… Ancak Trabzonspor taraftarı bu sınavı geçti. Sahaya tek bir yabancı madde atılmadı. Verilmesi gereken bir ders vardı. O dersi futbol oynayarak verdiğimizi düşünüyorum” dedi.

Transferlerin neden son güne kaldığını da açıklayan Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi:

“Ben Acıbadem’de otururken Salı Pazarı vardı. Ben hep akşam giderdim o pazara… Üç kilo şeftaliyi bir kilo fiyatına alırdım. Şaka bir yana hepsi izlediğimiz, takip ettiğimi oyuncular. Son 48 saat hiç uyumadık. Kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Bu camia her şeyin en güzeline layık. Bir de devlet desteği falan diyorlar. Bize Allah yardım ediyor. Devlet yardımıyla olacak işler değil bu…”