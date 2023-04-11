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11 Nisan 2023
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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Alaturka Online
Alaturka Online

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde yapılan çalışma dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, jokerli yarı alanda maç ile tamamlandı.
Antrenmanda tedavileri süren Abdulkadir Ömür ve Edin Visca yer almazken Serkan Asan takımdan ayrı koşu yaptı. Trezeguet’in ise takımla birlikte çalışmalara başladığı belirtildi.
Bordo-mavililerde, teknik sorumlu İhsan Derelioğlu, oyuncularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Moral ve motivasyon olarak zor günler geçiren futbol takımını Beşiktaş maçına hazırlamaya çalışan Derelioğlu oyunculardan sürece destek olmalarını istedi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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