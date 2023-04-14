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14 Nisan 2023
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Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (TS BJK maçı canlı ne zaman?)

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’de 29. haftanın en kritik maçı Trabzon’da oynanacak, Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk sezonunun ardından bu sezon zor günler geçiren ve hedefsiz kalan Trabzonspor kötü gidişatına Beşiktaş karşısında dur demeyi planlıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 1 hükmen olmak üzere 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibinde oyuncular da galibiyet için kenetlendi. Sezon başından beri duygu bütünlüğü anlamında dağınık bir görüntü ortaya koyan takımı toparlamak için çıkış noktası arayan teknik direktör İhsan Derelioğlu da Beşiktaş maçının önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor. Kadıköy’de Fenerbahçe’yi devirerek yarışta iddiasını kanıtlayan, Giresunspor galibiyetiyle serisini 5 maça çıkaran Siyah Beyazlılar ise zorlu deplasmana 6’da 6 hedefiyle gitti. Kara Kartal’ın hocası Şenol Güneş, Trabzonspor maçına Beşiktaş kariyerindeki 100. lig zaferi için sahaya çıkacak. Tecrübeli teknik adam, maç öncesinde yaptığı konuşmada, “Rakibimizin durumuna aldanmayın. Yarışta kalmak istiyorsak kazanmak zorundayız” dedi.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Nisan Pazar günü saat 20.30’da başlayacak ve Akyazı’da oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı beIN Sports1’den naklen yayınlanacak. Volkan Bayarslan’ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

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