Trabzonspor-Beşiktaş maçında 10 yıl sonra bir ilk! İlginç istatistik…

Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaştı. Mücadele öncesinde bol pozisyonlu bir karşılaşma beklense de ilk devre hayal kırıklığı yarattı. İlk 45’te yalnızca bir isabetli şut atılırken ikinci yarının son bölümünde dev maçın adına yakışır bir şekilde tempo arttı. Bu bölümde de kaleciler Uğurcan Çakır ile Mert Günok yıldızlaştı. Durum böyle olunca da top çizgiyi geçmedi, karşılaşma golsüz sona erdi.

Kara Kartal’ın belalısı oldu

5 kurtarışla karşılaşmayı tamamlayan Uğurcan Çakır da ilginç bir istatistiğe imza attı. Siyah-Beyazlılar’a karşı ilk kez kalesini gole kapatan başarılı eldiven Süper Lig’de forma giydiği dönemde en çok Beşiktaşlı futbolcuların şutlarını çıkardı. 10 kez Siyah-Beyazlılar’a rakip olan tecrübeli kaleci tam 46 kurtarışla adeta Kara Kartal’ın belalısı oldu.

‘Sahada iyi savaştık’

Mücadelenin ardından da konuşan milli file bekçisi, “Kazanmak istediğimiz bir maçtı. İki takım da çok iyi performans gösterdi. Güzel bir maç oldu. Kazanmak istiyorduk ama gol yemeden berabere bitirdik. 3 maçtır kazanamıyorduk. Sahada iyi savaştık. İki takım da çok iyiydi. Bol pozisyonlu güzel bir maç oynandı” dedi.

‘Sözlerim Mert ağabeye değildi, farklı yerlere çekildi’

Hafta içinde yaptığı ve sözleriyle gündeme geldiği basın toplantısındaki açıklamalarına da değinen Uğurcan, “Sözlerim farklı yerlere çekildi. Milli Takım çok onurlu ve gururlu bir yer. Başarısızlığa gelemiyoruz. Fakat benim sözlerim Mert ağabey ya da başka bir takım arkadaşıma değildi. Mert ağabeyi çok seviyorum, o da beni seviyor. EURO 2020’de oynamadığı halde bana çok destek oldu” ifadelerini kullandı.

4 kurtarışla tamamladı

Milli Takımımız’ın iki kalecisinin düellosunda kazanan çıkmadı, iki file bekçimiz de kalelerini gollere kapattı. Mücadeleyi 4 kurtarışla tamamlayan Mert Günok da oldukça önemli kurtarışlara imza attı ve 1 puanda büyük rol oynadı.

‘Maç içerisinde kopmalar yaşadık’

Tecrübeli kaleci de karşılaşmanın ardından, “İlk yarı sıkıcı bir maç oldu. 3 puana ihtiyacımız vardı. Trabzon sıkıntılı bir dönemden geçtiği için beklemeyi tercih etti. Orada oyunu açmayı başaramadık. Maç içerisinde bizim adımıza da kopmalar oldu. Bunun nedeni yorulmalar olabilir. Puan kaybı olarak bu maçı görüyoruz” yorumunu yaptı.

10 yılda 19 maçta…

Kalecilerin yıldızlaştığı maçın skoruyla birlikte 10 yıl sonra da bir ilk yaşandı. Mart 2013’ten bu yana ilk kez Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan bir Süper Lig maçı başladığı gibi golsüz sona erdi. İki takım 10 yılda 19 kez kozlarını paylaştı.