Trabzonspor – Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: O an neler yaşandı? Kırmızı kart ihtimali…

Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Hakemler açısından çok riskli pozisyonların yaşanmadığı maçta Volkan Bayarslan’ın kırmızı kart ihtimali düşünülen pozisyona ilişkin yaptığı uygulaması dikkat çekti.
İHSAN DERELİOĞLU: SKOR EKSİK KALDI
Trabzonspor’da teknik sorumlu İhsan Derelioğlu, futbol takımının kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu belirterek, “Trabzonspor kaliteli oyunculardan kurulu. Geçen senenin şampiyonu. Bu yıla devreden kadrodan kayıplar olsa da o duyguyu yaşamış oyuncu sayısı fazla. O duyguyu zaman zaman kaybetmiş olsak da bir değişimin olabileceğini düşünüyorduk. Oyuncu arkadaşlarımız çok olumlu bir cevap verdi. Trabzonspor oyuncusu olduklarını ve onları kimsenin kolay kolay yok sayamayacağını, Trabzonspor’un bu ligde her zaman var olacağını ve her zaman kazanan takım tarafında olacağını göstermek durumundaydılar” diye konuştu.
“Bizim genlerimizde ve kültürümüzde kazanmak var”
Bugün maçı kazanabileceklerini vurgulayan Derelioğlu, “Maçtan ve 3 puandan daha fazla değerler kazandık diye düşünüyorum. Oyuncu arkadaşlarımın özgüven kazanmaları ve kendi kimliklerini sahaya koymaları sahada bastıkları yerde iz bırakmaları bu sinyalleri verdi. Trabzonspor’un hocası olarak ya da bunun içinde gelmiş birisi olarak bizim genlerimizde ve kültürümüzde kazanmak var. Kazanamadığımız zaman bizim mutlu olmamız mümkün değil. Ancak bu akşam farklı bir akşamdı. Bu akşam 3 puan alamamamıza rağmen farklı değerler kazandığımız için mutluyum. Bundan sonra Trabzonspor’un önünü daha net görebileceğini önümüzdeki yılın planlarını daha net daha organize, daha rahat hazırlanarak yapabileceğini düşünüyorum. Bu skor ve bu oyunun ortaya çıkan ruhun zaman kazanma sağ duyulu hareket etme adına Trabzonspor’a zaman kazandıracaktır diye düşünüyorum. Trabzonspor Kulübü’nün sağ duyuya ihtiyacı var. Gelecekle ilgili planlarının ortaya koymak için zaman ihtiyacı var. Stres ve baskı altında kalmadan plan ve projelerini hayata geçirmeleri anlamında müsaade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu maç gelecek için önemli bir ışık olmuştur. Biz görevimizi yapmanın huzuru içerisindeyiz. Bura da asıl olan oyunculardan bunlar tekrar değer kazanmalı. Kulübün değer kazanması çok daha önemli. Haftalardır süren bir düşüşten sonra özgüven kazanmaları bundan sonrası içinde çok önemli. Onlara teşekkür ediyorum. Olması gereken duruşu gösterdiler. Yapmaları gerekenleri yaptılar. Bazen futbol adına yapmanız gerekeni yaparsınız ama olmaz. Bugün de skor eksik kaldı. Yine de bu mücadeleden dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim” açıklamasında bulundu.
ŞENOL GÜNEŞ: KAZANMA ARZUSUNU SAHAYA YANSITAMADIK
Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, zorlu bir maç olmasını beklediklerine dikkat çekerek, “Maçtan önce zor bir maç olacağını biliyorduk. Güzel bir hava, güzel bir zemin, iyi bir rakip. Geçen senenin şampiyonu Trabzonspor ile oynarken maçın zorlu olması normal. İlk yarı bu zorlukları aşacak bir durum olmasına rağmen hazırlık maçı gibi bir maç oynadık. Kazanma arzumuzu sahaya yansıtamadık. Trabzonspor da, biz de ilk yarıyı çöpe attık. İkinci yarıda Trabzonspor seyirci coşkusuyla biraz daha gelince hamle olarak kenardaki iki oyuncularımızı da kullanmak istedik. Seyirci için iyi bir maç olsa da bizim açımızdan iyi bir maç olmadı” dedi.
Pozisyon bulsalar da oyun üstünlüğünü sağlayamadıklarını belirten Güneş, “Pozisyon bulduk ama oyun üstünlüğü daha fazla olmalıydı. Bunu beceremedik. Konsantrasyon ve motivasyon düşük olduğu zaman, oyuncu kalitesinin de aşağıya düşebildiğini gördük. 5 maçlık seri mi yoksa çarşamba günü oynadığımız maç mı bunu değerlendireceğiz. Kazanma isteği var ama sahaya yansıyan bir durum yoktu. Bugün de öyle oldu. Bizim için bu seriden sonra 2 puan kaybetmek üzüntü verici. Orta saha ve hücumda düşündüğümüz oyunun altında oynadık” ifadelerini kullandı.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Trabzonspor – Beşiktaş maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Trabzonspor – Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonları…
42. DAKİKADA ROMAIN SAISS’E GÖSTERİLEN SARI KART DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Ben, bu sarı kartı doğru bulmadığımı baştan ifade edeyim çünkü kontrolsüz bir geliş söz konusu değil. Top, oynama alanında.
Bülent Yıldırım: Belki de topun kendisine çarpmış olmasının etkisiyle hakem, böyle bir teveccühte bulundu. Faul verebilirsiniz, küçük de olsa bir temas var ancak kontrolsüz hiçbir hamle görmüyorum. Gereksiz bir sarı kart oldu.
Deniz Çoban: Yönetmenimizin bu açıdan gösterdiğine göre topla Trabzonsporlu oyuncu oynamış. Kararı değiştirir diye söylemiyorum.
Bülent Yıldırım: Yok, kararı değiştirmiyor. Kimin oynadığı burada kararı değiştirmiyor. Burada bizim bakacağımız şey kontrolsüz faul var mı, yok mu? Hayır. Bu sadece dikkatsiz bir hamle. Zamanlama hatası. Dolayısıyla sadece faul vermesi yeterliydi. Sarı kart ağır oldu.
Seçim Demirel: Pozisyona çok yakın. Bence biraz da onu yanıltan o oldu. Top da kendisine çarptı o anda. Beşiktaşlı oyuncu, sadece topla oynamak istiyor ve arkadan ayağını uzattı. Herhangi bir tabanla müdahale, ayağa müdahale, kontrolsüz hiçbir hamle yok. Hızlı gelmiyor. Sarı kartı ben de doğru bulmadım.
Deniz Çoban: Evet, gerçekten öyle bir kontrolsüzlük ben de görmüyorum ama mesela bu maçta konuşacağımız bir bölüm var. Herhalde 60. dakikalara doğru 4-5 dakikada oyun sıkıştı ve arka arkaya fauller oldu, yanlış değerlendirmeler oldu, bir anda tansiyon yükselir gibi oldu. Öyle bir durum, bu dakikada gerçekleşiyor olsa ve hakem; önlemini almak üzere, o sertliğe prim vermeyeceğini göstermek üzere, taktik amaçlı gösterse bir şey değil. Ama maç öyle bir başladı ki oyuncular iyi niyetli, oyunu bozmuyorlar, herkes futbol oynamaya odaklı, hakemle uğraşan yok. Öyle bir maçta sonraki dakikalarda iş açabilir başına. Bu oyuncu, sonradan bir sarı kartla atılsa…
Deniz Çoban: Sezon başından beri örnek veriyorum Alanyaspor – Beşiktaş maçını…
Deniz Çoban: Orada ilk sarı kartı yanlış kullandı hakem. Maç genelinde diğer kararlarında genelde tutarlıydı ama o oyuncu, ikinci sarı karttan atılınca 2-3 hafta tartışması bitmedi ve Yasin Kol, o maçtan bu yana halen kendini toparlayamadı.
46. DAKİKADA MAXI GOMEZ – ROMAIN SAISS MÜCADELESİNDE TRABZONSPOR ALEYHİNE VERİLEN FAUL KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Şu anda Maxi Gomez’in odağı nerede? Topa hiç bakıyor mu? Hayır.
Bülent Yıldırım: Dün, İrfan Can’ın Hanousek’e baktığı gibi…
Bülent Yıldırım: Saiss’i kolluyor. Saiss’in bütün Romain Saiss’in bütün algısı top üzerine, topa vurmak üzerine.
Bülent Yıldırım: Maxi Gomez; gelsin, gelsin, gelsin…
Bülent Yıldırım: Dirseği de hafiften çıkarsın, vursun.
Bülent Yıldırım: Şimdi burada hakemin Maxi Gomez aleyhine verdiği faul kararı %100 doğru. Ondan yana hiçbir şüphe yok. Ben de kendisini alkışlıyorum, kutluyorum. Çok iyi süzmüş. Neden? Çünkü hem doğru açıda, hem doğru konumda, hem de çok hakim.
Bülent Yıldırım: Faulü tanımladık. Peki, Romain Saiss’in sol koluna dikkatinizi odaklamanızı istiyorum.
Bülent Yıldırım: Şurada da yüze doğru hafif bir temas olduğunu göreceğiz.
Bülent Yıldırım: Burada Maxi Gomez faul yapsa bile Romain Saiss, bu kolu kontrolsüz araç olarak kullansaydı kendisine sarı kart verilebilirdi.
Bülent Yıldırım: Galatasaraylı Abdülkerim’in ikinci sarı karttan Yaşar Kemal Uğurlu tarafından ihracını hatırlayın. İkinci sarı kart hiç kabul görmemişti. Bu da ona benzer bir hadise.
Bülent Yıldırım: Çok küçük bir temas. Kontrolsüz araç olarak o sertliği içeren bir hamle olmadığı fikrindeyim.
Bülent Yıldırım: İlk pozisyonda kolay sarı kart gösterdiğinizde bakın başınıza ne tarz durumlar gelebiliyor. Bir stopere kolay sarıyı gösterdiğinizde buyurun şimdi bunun da… Belki siz arkadaşlarım katılmayıp bunun sarı kart gerektirdiğini düşüneceksiniz. Hakem risk almış oluyor. O yüzden sarı kartlarının tamamı doğru olmalı.
Bülent Yıldırım: Burada faul kararı doğru. Bence ikinci sarı karta da gerek yok.
Seçim Demirel: Beşiktaşlı oyuncunun gözü topta, topa bakıyor ve top için yükseliyor. Ama Trabzonsporlu oyuncu, tamamen rakibini gözetiyor ve rakibinin üzerine doğru geliyor. Hiçbir şekilde topla oynama niyeti yok. Beşiktaşlı oyuncu sıçrayınca yukarıya doğal olarak eli, rakibinin yüzüne geliyor. Ama benim fikrim burada elini kesinlikle kontrolsüz bir araç olarak kullanmıyor. Kazara geliyor diye düşünüyorum. Eli doğal olarak geldi rakibinin yüzüne.
Seçim Demirel: Aşağı inerken de eli aynı şekilde rakibinin üzerinde kaldı. Herhangi bir sarı karttan, ikinci bir ihtardan zaten bahsedemeyiz. Faulün yönü konusunda da hakemin çok doğru bir tespit yaptığını düşünüyorum. Bu zor pozisyonda… Tebrik etmek lazım.
Deniz Çoban: Ben, burada sizden ayrılacağım. Evet, Trabzonsporlu oyuncu rakibini gözetiyor. Gidip rakibine bence faulü gerektirecek bir hamlesi yok. Topun zaten düştüğü yer orası. Nasıl topla oynamak gibi bir niyeti yok? Topun düştüğü yere gidiyor. Rakibine göre de pozisyon alıyor. Dirseğini çıkartmıyor rakibine doğru. Futbol oyununun doğasında olan bir mücadele var burada.
Deniz Çoban: Beraberinde de beyazlı oyuncu, kontrolsüz davranmasa bile… Tartışılır o. Ben de burada bir ikinci sarı kartın çıkıp bir takımın eksilmesini doğru bulmam ama en hafif tabiriyle dikkatsiz davranıyor ve rakibinin yüzüne bu eli geliyor.
Deniz Çoban: Hatta ensesine koyduğu dirseği de çok masum değil. Ben burada hakemin ters faul verdiğini düşünüyorum. Beşiktaş’ın aleyhine bir faul verilmeliydi ve burada doğru düdüğü çaldığı zaman da neden ikinci sarı kart çıkmadı tartışmalarını da yaşayacağı için… O söylediğim erken ve gereksiz çıkan sarı kartının problemini yaşayacak olduğunu düşünüyorum. Ama bu pozisyonda benim açımdan Trabzonsporlu oyuncunun faulü gerektirecek bir hamlesi yok. Beyazlı oyuncunun aleyhine faul verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
58. DAKİKADA SALİH UÇAN’IN TREZEGUET’YE MÜDAHALESİ VAR MI, AVANTAJ SONRASI KART GEREKİR Mİ?
Seçim Demirel: Avantaj oynatmakta haklı, güzel bir avantaj oynattı.
Seçim Demirel: Salih, önce rakibine bir müdahalede bulunuyor. Şurada rakibi kendisini geçtikten sonra ayağını takıyor ve onu düşürmeye çalışıyor. Kontrolsüz bir müdahalede bulunuyor.
Seçim Demirel: Oyuncu, yere düştüğü halde kalkıp devam ediyor. Bu, oyuncu adına da güzel. Hakemin bunu oynatması da güzel ama avantaj sonuçlandıktan sonra, oyun durduktan sonra mutlaka Salih’e bir kart çıkması gerekiyordu fakat çıkmadı.
Bülent Yıldırım: Burada Salih, Trezeguet’nin kontra atağa çıkacağını bildiği için onu durdurmak amacıyla yapabileceği her şeyi yapıyor. Topu kaptırdı. Bakın, gittiği an…
Bülent Yıldırım: Kim kalmış burada? Defansta kim var? İki tane Beşiktaşlı oyuncu var.
Bülent Yıldırım: Kaç tane Trabzonsporlu oyuncu var? 1, 2…
Bülent Yıldırım: Ve Abdülkadir de gelecek,3…
Bülent Yıldırım: Niye yapıyor bu faulü Salih? Kontra yakalandığını biliyor. Zaten taktik yapıyor. Dolayısıyla burada avantaj oynatsanız dahi o ayak, yerden kalkıp tekrar Trezeguet’yi ikinci bir hamleyle süpürmeye çalıştığı için mutlaka bu avantajın dönüşünde sarı kart gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
Deniz Çoban: Bu maçta şans, Salih’in sarı kartla oynamıyor olması. Salih, sarı kartla oynuyor olsa ve şu pozisyonda da sarı kart göstermeden geçseniz kamuoyu, Salih’in atılması gerekiyordu hakem atmadı diyecek. Ama hakeme suç bulmuyorum. Şöyle suç bulmuyorum: şu kural kitabındaki ifade, “Eğer ihlal, umut vadeden bir atağa müdahale etmek veya durdurmak şeklindeyse oyuncuya ihtar verilmez.” Yani Salih, ilk hamleyi yapıyor. Yapsın, umut vadeden atağı durdurmaya çalışıyor ama durduramıyor. Tamam, dönüşte sarı kart yok. Ama Salih’in ikinci yaptığı hamle sportmence değil. Oyunu da bozar, zaten oyunun imajını bozan bir hareket. Bu ayrımın hakemlere anlatılıp, sarı kart istenildiğinin söylenmesi lazım ama gerçekten de hakemlere, “Böyle pozisyonlarda göstermeyin” diyorlar. Fakat bu ikinci sarı kart tartışmaları olsa burada, 3 gün boyunca yetkililer çıkıp anlatmaya da çalışsa kıyamet kopar. Bu ikinci hamle, bana göre de futbol oyununun imajını bozan sportmenlik dışı bir harekettir. Bu tür hareketlerin sarı kartla cezalandırılması lazım.
59. DAKİKADA ONUR BULUT’UN JENS STRYGER LARSEN’E MÜDAHALESİNDE FAUL VAR MI?
Deniz Çoban: Kamuoyunda çok yer bulmaz ama benim açımdan VAR sistemi, hakemlerin saha içerisinde yardım alma şekilleri, protokollere uyma anlamında ciddi sorunlar içeren bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. Hakem önce, “Topla oynadı” diyor. Taç veriyor fakat oyun Trabzonspor lehine faul ile başlıyor.
Bülent Yıldırım: Şimdi burada bir faul ihtimali var. Hakem; topa, topa işareti yaptı.
Bülent Yıldırım: Hatırlar mısınız bir disiplin talimatından bahsedilmişti. Hatırlar mısınız? Şimdi 6 tane oyuncu, takımın yarısı ne yapmış?
Bülent Yıldırım: Hakemi burada çevrelemiş. Zaten buradan bir sarı kart çıkması lazım. Net.
Deniz Çoban: %100 çıkması lazım ama onu göstermedi.
Bülent Yıldırım: Toplu çatışma diye bilinen…
Deniz Çoban: Oyuncular ister haklı olsun ister haksız olsun…
Bülent Yıldırım: Buradan bir sarı kart çıkması lazım. Neyse…
Bülent Yıldırım: Olay olduğu anda müsabakanın hakemi; orada bir ikili mücadele var, Onur kaydı, Larsen yerde ve dedi ki, “Top, top…” Hayır yani, “Faul yok” dedi ve Masuaku, tacı atmak için gidip oraya bekliyor. Topu aldı eline. Taç için bekliyor şimdi Beşiktaş takımı. Hakem, arkadaki grubu dağıtmaya çalışıyor. Geri çekiliyor ama hiç kimse onun verdiği taç yani faul yok kararını kabullenemiyor, sindiremiyor ve devam ediyor.
Bülent Yıldırım: Oradan ayrılıyor. Burada belli ki bir diyalog başlıyor. O diyalogun ne oluğunu söyleyeyim ben size.
Deniz Çoban: Burada bir yardım aldığı kesin. Yardımı sahadaki görevlilerden almış olsa, dördüncü hakemden, yardımcı hakemden almış olsa bu kadar geç mi gelir?
Bülent Yıldırım: Bu kadar uzun sürmez. Anında, “Faul, faul faul” gerekiyorsa, “Sarı kart, sarı kart, sarı kart” bilgisi gelir.
Bülent Yıldırım: İhlal yok dediniz. Yani taç dediniz. Herkes taç atılacağını beklerken Siopis, “Bak kart gösterdi, topu bize verdi” diyor. Şimdi oyuncular kendi arasında… Redmond da… Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Çünkü hakem, bir şeye karar vermedi ve bu yardım da dışarıdan geldi, çok uzaktan geldi. Video Hakem, bu incelemeyi yaparken…
Bülent Yıldırım: Taç verilen, ihlal yok denilen pozisyon Trabzonspor tarafından bir serbest vuruşla başladı ve öncesinde de Onur, sarı kart görmüştü.
Bülent Yıldırım: Bir kere şu geliş; kırmızının dahi tartışılabileceği nitelikte, Onur’un rakibine yaptığı kontrolsüz bir hamle. Kesinlikle net bir faul ve sarı kart. Ayak tabanı, biraz daha yukarı Larsen’in sağ bileğine doğru gelmiş olsa bir kırmızı kart söz konusu olur.
Bülent Yıldırım: Burada belli ki şu oldu: Maçın hakemi, “Faul yok” dedi, taç ile oyunu başlatmak üzereydi ve o esnada kulağına potansiyel kırmızı kart incelemesi kontrol edildiği bilgisi geldi, geldikten sonra ekipten zaten hiç kimse bir şey diyemedi, potansiyel kırmızı kart incelemesi yapıldı, kırmızı kart olmadığı bilgisi geldikten sonra da gitti Onur’a sarı kartı gösterip rahat rahat bir serbest vuruş ile başladı. Burası sıkıntılı.
Deniz Çoban: Bu pozisyon yarın unutulur. Biz hep olacağı konuşuyoruz ya… Saha görevlilerinden değil Video Yardımcı Hakem, bir şekilde belki kurduğu bir cümleyle, “Burada sarı kart yeterli, kırmızı olmaz” gibi bir feedback verdi belki ve gitti sarı kartı gösterdi. Sorun yok. Bu oyuncunun sarı kartı olsaydı ve bu oyuncu, ikinci sarı karttan atılmış olsaydı beyazlı takım, yöneticileri, kamuoyu; nasıl oldu da bu sarı kart bu kadar gecikmeli çıktı, sarı karta VAR karışabiliyor muydu, niye karıştı falan diye tartışmalar büyümeyecek mi? Eğer bu şekilde yardım ediliyorsa bugünden önünü alamazsanız yarınlarda daha büyük sıkıntılar yaşarsınız diye düşünüyorum.
Seçim Demirel: Bu maçta çok ciddi, hakemi zora sokacak pozisyonlar yaşanmadı. İşte tartışmalı penaltılar, tartışmalı kırmızı kartlar yok. Çok soft geçti aslında maç. Hakemi zorlayacak hiçbir şey yok. Şu pozisyonda bunu yaşıyor olması onun adına aslında iyi değil. Çünkü emin olmadığınız bir pozisyon için, “Top, top” diye bir beden dili kullanmamalı. Çünkü top değil. Görüyoruz ki oyuncunun ayak tabanı, rakibinin ayağına geldi. Sarı kartlık bir pozisyon. Belki dediğiniz gibi kırmızı tartışabilirdik. Bunun için bir beden dili kullanması çok hatalı. Bunu kullandı ve çok acele bir şekilde de kendinden o kadar emin ki bir yön gösterdi taç için. Burası zaten sıkıntılı. Dediğiniz gibi kulaklıktan kesinlikle bir feedback aldı ve kararını değiştirerek sarı kartını göstererek oyunu serbest vuruşla başlattı. Normalde olması gereken şeyi yaptı, doğru başladı oyun ama hakemin burayı yönetim şeklinde ciddi sıkıntı vardı.
Deniz Çoban: Bu yardım Riva’dan geldiyse kabul edilebilir bir yardım mı?
Seçim Demirel: Edilemez tabii ki.
Bülent Yıldırım: Usul, esastan önce gelir.
Bülent Yıldırım: Burada beden diliniz yanlış, böyle net bir faulü kaçırmanız önünüzde kimse yokken yanlış, toplu çatışmayı çözemeyip kart göstermemeniz yanlış, ondan sonra da ikna edici hiçbir açıklama yapmadan hiçbir şey olmamış gibi Masuaku taç atmak için beklerken gelip buradan faul ile başlamanız usul anlamında ciddi problemli. Geliştirilmesi gereken bir yer. Çalışılması gereken bir yer.