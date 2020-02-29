Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Karadeniz’de zorlu maç!

Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak liderliği zirveyi kaptıran bordo-mavili ekip koltuğunu geri almak istiyor, Çaykur Rizespor ise yükselişe geçme planları yapıyor. İşte maça dair detaylar…

TRABZONSPOR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.

TRABZON’DA EKSİKLER VAR

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde dün saat 16.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştiren bordo mavililer, daha sonra kampa girerek Çaykur Rizespor maçı saatini beklemeye başladı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, Yusuf, Hosseini ve Sturridge antrenmanda yer almadı, Pereira ise takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan Nwakaeme de takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.