Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) – Süper Lig'in 22. haftasında dün deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, ligin 23. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı.
Beşiktaş karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından core çalışma, mobilizasyon çalışmaları, 5'e 2 ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Öte yandan Trabzonspor'un yeni transferleri Anastasios Bakasetas ve Yunus Mallı da takımla çalıştı.