Trabzonspor eriyor, Kasımpaşa yükseliyor

Trabzonspor’un önlenemez düşüşü devam ediyor… Bordo-Mavililer, hükmen kazandığı Gaziantep FK maçı haricinde çıktığı son 6 resmi karşılaşmada sadece 1 galibiyet aldı. Konferans Ligi’nde Basel’e 2-0 yenilen, ligde Ümraniyespor ve Kayserispor’a boyun eğen Karadeniz ekibi, hafta içinde Türkiye Kupası’nda Ankaragücü’ne kaybetmiş ve elenmişti. Fırtına, dün de Kasımpaşa’ya mağlup oldu. Trabzonspor, adım adım Avrupa potasından uzaklaşırken, 3. sıradaki Beşiktaş kazanırsa fark 11 puana yükselecek. Üstelik 4. sıradaki Adana Demirspor, bu hafta hükmen galip geliyor, Başakşehir de kazanırsa; Trabzonspor 6. sıraya düşecek.

Yeni Başkan’la üçte sıfır

Ertuğrul Doğan başkanlık koltuğuna oturduktan sonra çıktığı 3 maçı da kaybeden Trabzonspor, bu sezon İstanbul’da sadece Ümraniyespor ve İstanbulspor’u yenerken, son 4 karşılaşmada Beşiktaş’la berabere kaldı, Galatasaray, Karagümrük ve son olarak Kasımpaşa’ya yenildi. Lacivert-Beyazlılar ise geçtiğimiz haftaki hükmen Gaziantep galibiyetinin ardından dün de kazanarak, puanını 32’ye çıkardı ve ligde 10. sıraya yükseldi. Paşa, ligde kalma yolunda önemli bir adım attı.

Paşa karşısında flaş tercihler

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Bordo-Mavililer’de geçici hoca olarak İhsan Derelioğlu, Kasımpaşa maçında Karadeniz ekibini yönetti. Derelioğlu, İstanbul temsilcisi karşısında Edin Visca’yı yedek soyundurup, sağ kanatta Abdülkadir Ömür’e şans verdi. Orta sahanın merkezinde ise Doğucan Haspolat ile Manolis Siopis, çift ön libero olarak Bordo-Mavili formayı giydi. Performans anlamında son dönemde vasatı aşamayan sağ bek Bruno Peres’in yerine Larsen, stoperde ise Marc Bartra’nın yerine Hüseyin Türkmen sahada yer aldı.

İhsan Derelioğlu’nun ilk mağlubiyeti

Yaklaşık 2.5 sene önce Abdullah Avcı gelmeden Alanyaspor maçına geçici hoca olarak çıkan İhsan Derelioğlu, sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu kez Kasımpaşa deplasmanında istediğini yapamadı. Trabzonspor, İhsan Derelioğlu yönetiminde önceki yıllarda oynadığı 4 resmi maçı da kaybetmezken, ilk kez yenilgi yaşadı. Futbol izleme komitesinin başındaki İhsan hoca, yeni teknik direktör sonrası kendi görevine dönecek.

Chouair’dan müthiş gol

Kasımpaşa’nın genç yıldızı Mounir Chouair, 29. dakikada çok şık bir gole imza attı. Chouair, frikikten Uğurcan Çakır’ı avlarken, takımını 1-0 öne geçirdi. Uğurcan, bu sezon ikinci kez serbest vuruştan gol yedi. Daha önce Adana Demirsporlu Rodrigues, Uğurcan’a çok şık birfrikik golü atmıştı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğun en büyük mimarı olan Uğurcan, bu yıl tam tersi bir performans sergiliyor.