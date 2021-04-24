Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

TRABZON (AA) – Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, önümüzde sene itibarıyla Trabzonspor takımının şampiyonluk yarışı içinde olacağını, en iyisini yapacağını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 5 hafta sonra kazanmanın son derece önemli olduğunu belirterek, "Son 5 haftalık süreçte oyun üstünlüklerimiz vardı, skor da vardı. Çok dramatik 95. dakikalarda gol yedik. Yaşadığımız duygular, inişli çıkışlı durumlarından dolayı kolay değildi hem fiziksel hem zihinsel olarak bu maça hazırlanmak. Bugün beni galibiyet kadar futbolcuların oyun ve taktik disiplinine sadık kalmaları son derece memnun etmiştir." diye konuştu.

İyi bir takıma karşı galibiyet aldıklarını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Bugün geldiğimiz günden itibaren bütün verilerin tamamen yukarı çıktığı 63 puanı yakaladığımız bir maç oldu. Zaman zaman yarışın içinde olduğumuz, halen nereye kadar gidebiliriz, daha ne kadar çok maç kazanabiliriz düşüncesindeyiz. Önümüzde seni itibarıyla Trabzonspor takımı şampiyonluk yarışı içinde olacaktır, en iyisini yapacaktır. Bugün ve gelecekle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Rakibi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum."

Avcı, karşılaşmanın ikinci yarısına oyuna devam edemeyen Edgar'ın durumuna ilişkin ise "40. dakikalarda, devre biterken kasığında sertlik oldu. Bu arada Hosseini'yi de hazırladık, yerine girdi. Bugünden sonra sağlık ekibinden en geç yarın bilgi gelir. Umarım uzun süreli değildir." ifadelerini kullandı.

Avcı, Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışları dolaylısıyla kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak ile ilgili bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Trabzonspor camiası, yapısı, ruhu gelenekleriyle büyük camiadır. Çalışan teknik adamlar, bizler, yöneticiler ve oynayan oyuncular için bu camiada bulunmak, yer almak çok büyük fırsattır. Onun için ben özellikle teknik adam olarak hem oyun organizasyonuna hem grup enerjisine son derece dikkat eden birisiyim. Ben forması için 1 dakika bile olsa bütün gücüyle, niyeti ve performansıyla oynayacak oyuncularla çalışmayı tercih ederim."

– Farioli: "Çok yorgunduk"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli ise takımda yaşanan Kovid-19 vakaları nedeniyle çok zor dönemden geçtiklerini belirterek, "Geçen haftaya göre aramıza katılanlar da oldu ama onlar da fizik kondisyon olarak çok iyi değiller. Çünkü uzun zamandır antrenman yapmadılar. Sonra takımla az antrenman yapma fırsatları oldu. Buna rağmen sahada oyun anlayışımızı koruduk." şeklinde konuştu.

Kendi istedikleri gibi oynadıklarını ve bundan da vazgeçmediklerini vurgulayan Farioli, "Bütün yorgunluklara rağmen kendi oyun planımızı koruduk. Son dakikaya kadar oyunu beraberliğe getirmek için her şeyi yaptık. Çok yorgunduk. Sonuçtan bağımsız olarak oyunumuzdan memnunum." ifadelerini kullandı.