Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından

TRABZON (AA) – Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçı basit bir hata nedeniyle kaybettiklerini söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın başında özellikle 30 dakikalık bölümde Fenerbahçe'ye baskı yapmayı planladıklarını belirtti.

Baskıyı doğru zamanda beraber yapamamadıklarını ve rakiplerinin teknik kapasitesi yüksek oyuncularıyla bunu çabuk kırdığını ifade eden Avcı, "Toparlanmaları özellikle 30. dakikadan sonra 35-45 arasında iyi yaptık. İkinci yarı itibarıyla da gole kadar olan bölümde belki de en iyi oynadığımız, en iyi hissettiğimiz anda basit bir top kaybı ile geçişten golü yedik." şeklinde konuştu.

"Oyunda aslında her şey dengeliydi, belki beraberlikti." diyen Avcı, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe, bizden 1-2 pozisyon daha fazla yakaladı. Uğurcan, onları kurtardı. Son bölümde sistemde değişiklik yapıp biz de ceza sahası içinde bir takım kaotik ortamdan pozisyonlar çıkarmaya çalıştık, direkten dönen top vardı. Beraberlik gibi duran maçı en iyi hissettiğimiz anda, basit bir hatayla kaybettik. Rakibi tebrik ediyoruz. Biz bu zamana kadar kazanarak geldik. Yine oyunu geliştirmeye, kazanma alışkanlığını kazanmaya çalışacağız. Kazanırsak nasıl dersler çıkarıyorsak kaybettiğimizde de dersler çıkararak daha iyi geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Dengeli ve beraber bitebilecek bir oyunu kaybettik. Bunun üzüntüsü var."

Abdullah Avcı, karşılaşmadaki hakem kararlarına yönelik olarak da, şunları kaydetti:

"Sezon başında yayıncı kuruluştaydım. Hakemler hakkında konuşmam. Sadece bilgilendirirseler sevinirim. Bakasetas'ın pozisyonu ile örnek veriyorum aklımda o olduğu, o ara yayıncı kuruluşta olduğum için söylüyorum, Fenerbahçe'nin Rize'de kazandığı penaltı arasındaki teknik farkı merak ediyorum. Onu da yayıncı kuruluş bu akşam herhalde gösterir. Tekrar rakibi tebrik ediyorum. Biz yolumuza hemen hazırlanarak perşembe günü kazanma alışkanlığı yakalayarak devam etmek istiyoruz."