Trabzonspor Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası maçı ne zaman?
Türkiye Kupası’nda gözler yarı final maçlarına çevrildi. Zorlu mücadelelerin yaşanacağı turnuva Trabzonspor Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe ne zaman?
TRABZONSPOR FENERBAHÇE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Zıraat Türkiye Kupası’nda Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde 3 Mart Salı günü 20:30’da oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe yarı final ilk maçı ATV canlı yayını ile ekranlara gelecek.
ERSUN YANAL FENERBAHÇE İLE SON MAÇINA ÇIKIYOR
Fenerbahçe’de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak. Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı lacivertli takımdaki son maçına çıkacak.