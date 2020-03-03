Trabzonspor – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Maçı Canlı İzle

Türkiye’nin kupasında büyük heyecan…

‘Erken final’ olarak tanımlanan yarı final eşleşmesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe kupaya bir adım daha yaklaşabilmek için kozlarını önce Şenol Güneş Stadı’nda paylaşacak.

Trabzonspor – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Maçı Canlı İzle

Trabzonspor – Fenerbahçe maçı 11’leri belli oldu!

İşte karşılaşmanın ilk 11’leri…

TRABZONSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Falette, Deniz, Gustavo, Ozan, Tolga, Ekici, Kruse, Muriqi.

Türkiye’nin kupasında büyük heyecan… ‘Erken final’ olarak tanımlanan yarı final eşleşmesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe kupaya bir adım daha yaklaşabilmek için kozlarını önce Şenol Güneş Stadı’nda paylaşacak.

20.30’da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Süper Lig’de şampiyonluğa koşan Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası’nda da mutlu sona ulaşmak istiyor. Son 5 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla lig yarışında rakiplerinin gerisinde kalan Fenerbahçe de kupaya sarıldı.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER ÇOK

Trabzonspor’da da Fenerbahçe’de de kupa derbisi öncesi eksikler göze çarpıyor. Ev sahibi konumundaki bordo-mavililerde Hosseini ve Ahmet Canbaz yok. Obi Mikel de hafta sonu kırmızı kart gördüğü için bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Pereira’nın ise yedekte başlaması bekleniyor. Kanarya’da ise yokluğu aranan kanat oyuncusu Garry Rodrigues bu önemli randevuya da yetişemiyor. Ayrıca kaptan Emre Belözoğlu da sakatlığını atlatamadı.

3 YILDIZ KADRODA YOK

Fenerbahçe’de Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almadı.

Hasan Ali Kaldırım – Aşırı yüklenme

Serdar Aziz – Ağrıları var

Nabil Dirar – Kasığında ağrı var

13. RANDEVU

TRABZONSPOR ile Fenerbahçe kupada 12 maçta birbirlerine rakip oldular. Fırtına’nın 6-4’lük üstünlüğü bulunuyor.

4-3 TRABZON ÖNDE

İki takım daha önce 7 kez kupada eşleşti. Bu randevuların 4’ünde Trabzonspor rakibini elerken, Fenebahçe ise 3 kez Karadeniz temsilcisini kupanın dışına itti.

İki büyük ekip 126. kez karşılaşıyor. 46 yıllık rekabette Fenerbahçe 48 maç, Trabzonspor ise 39 karşılaşmayı kazandı. Kanarya 157 gol attı. Fırtına 136 kez ağları sarstı.