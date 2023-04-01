Trabzonspor fırsat tepti! Sadece 3 puan kaybedilmedi…

Geçen sezonu şampiyon tamamladıktan sonra yeni sezona büyük umutlar ve büyük hedeflerle giren Bordo-Mavililer hayal kırıklığı yarattı. Fırtına; Avrupa’da sırasıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nden elenirken, Süper Lig’de de şampiyonluk yarışına erken havlu attı.

Başkan ve teknik adam yeni

Karadeniz ekibinde Başkan Ahmet Ağaoğlu da kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle yaklaşık 5 yıllık görev süresinin sonuna yaklaşırken istifa etti, kulüp kongre kararı aldı. Geleceği eleştirilen teknik direktör Abdullah Avcı’yla da yollar ayrıldı. Bir anda köklü bir değişime giden Trabzonspor’da yeni başkan Ertuğrul Doğan seçildi. Doğan da Avcı’nın yardımcısı Orhan Ak’la sezon sonuna kadar yola devam kararı aldı.

4-1’lik zaferle başlamıştı

Avcı’nın istifası sonrasında takımın başına geçici olarak geçen ve milli ara öncesi oynanan Adana Demirspor karşısında takımın başında sahaya çıkan Ak 4-1’lik zafer sonrasında taraftarın bir kısmının güvenini kazandı. Orhan Ak resmi olarak göreve gelmesinin ardından da ilk maçına bugün çıktı.

20 dakikada 3 gol

Milli ara sonrasında Süper Lig’in 27. haftasının açılış mücadelesinde Trabzonspor sahasında Kayserispor’u konuk etti. Mücadele çok hızlı başladı. Henüz 1. dakikada Emrah Başsan perdeyi açtı, 3’te Maxi Gomez topu kaptı, dengeyi getirdi, 20’de Thiam karşı karşıya Uğurcan’ı avladı ve ilk devre 2-1 Kayseri üstünlüğüyle sona erdi.

Gol düellosu Kayseri’nin

İkinci yarıda da tempo tam gaz devam etti. 50’de Abdülkadir Ömür ceza sahasında affetmedi, 54’te Enis Bardhi penaltıda hata yapmadı ve maç 3-3’e geldi. İki takım da galibiyet için rakip kaleye yüklenirken 63’te Carlos Mane, Sarı-Kırmızılılar’ın hızlı atağında Uğurcan’la karşı karşıya kaldı ve fileleri sarsarak maçın skorunu belirledi: 3-4.

Islıklarla tepki!

Karşılaşmanın son anlarında Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde taraftarlar, takıma tepki gösterdi. Bordo-Mavili taraftarlar, futbolcularını uzun bir süre ıslıklayarak protesto etti.

Ciddi avantajı kaçırdı

Karadeniz temsilcisi evinde aslında sadece 3 puan kaybetmedi. Aynı zamanda büyük de bir fırsatı tepti. Puan sıralamasındaki direkt rakiplerinin birbirleriyle oynadığı zorlu haftada Bordo-Mavililer, Kayseri’ye diş geçiremedi. Eğer Trabzonspor, Kayserispor’u mağlup etmesi durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara göre bu hafta ciddi avantaj sağlayabilirdi.

2 puana düşebilirdi

Öyle ki bu akşam lider Galatasaray ile Adana Demirspor oynuyor. Yarın ise Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi var. Adana Demir puan kaybeder, Trabzonspor kazanırsa, Bordo-Mavililer 4. sıraya çıkacaktı. Beşiktaş’ın yenilmesi durumunda ise 3. sıra ile olan fark 2 puana düşecekti.