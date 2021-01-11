Trabzonspor Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) – Trabzonspor Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşularının ardından core çalışma ve pas çalışması gerçekleştirdi.
Geniş alan oyunlarıyla devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.
Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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