Trabzonspor galibiyet için kenetlendi

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzonspor, kötü gidişe dur demeyi planlıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 1 hükmen olmak üzere 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan bordo-mavililer, bu maçın hazırlıklarını Teknik Sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde sürdürüyor. Tecrübeli isim, moral ve motivasyon anlamında zor günler geçiren takımla sürekli bir araya gelerek, bire bir ve toplu konuşmalar yapıyor. Sezon başından beri duygu bütünlüğü anlamında dağınık bir görüntü ortaya koyan takımı toparlamak için çıkış noktası arayan İhsan Derelioğlu, Beşiktaş maçının önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor.

“Odaklanmalıyız”

Oyuncuların toparlanması için yoğun bir çaba harcayan İhsan Derelioğlu, “Alınan sonuçlar hepimizi üzüyor. Bunun altından yine birlikte kalkabiliriz. Bu dayanışmayı ve birlikteliği ortaya koymalıyız. Taraftarımız Beşiktaş maçında bizden mücadele ederek sahadan iyi sonuçla ayrılmamızı bekliyor. Duygu bütünlüğüyle birlikte odaklanırsak istediğimizi alacağımıza inanıyorum” diyerek oyuncularını zorlu 90 dakikaya motive etmeye çalışıyor.

İhsan Derelioğlu’nun avantajı

Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun yıllar bordo-mavili takım için mücadele etti. Güneş ve Derelioğlu, teknik direktör olarak da Karadeniz ekibinde görev yaptı. Şenol Güneş’i yakından tanıyan Derelioğlu, saha kenarında bu avantajını iyi değerlendirmeye çalışacak. Tecrübeli teknik adamın sahadaki kilit noktalarını analiz eden Derelioğlu, bu alanları baskı altından tutarak performans olarak iyi durumda olan rakibin oyun kurmasını engellemeyi çalışacak. Fırsat anlarını değerlendirmeyi planlayan Derelioğlu, sonuç üretmek için saha avantajlarını da oyun planı içine dahil edecek.

Yönetimin ilk büyük maçına

Trabzonspor’da 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen kongrede göreve gelen yeni yönetim Beşiktaş maçıyla ilk büyük maçına çıkacak. Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda çıktığı 3 maçtan yenilgiyle ayrılan yeni yönetim, Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.