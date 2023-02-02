Trabzonspor iç sahada rakip tanımıyor

Akyazı’da bir Trabzonspor klasiği… BordoMavililer, bu sezon dış sahada kötü sonuçlar almasına rağmen taraftarı önünde ‘Fırtına’ gibi esiyor. Karadeniz ekibi, dün de Antalyaspor’u devirdi, evindeki galibiyet serisini 5 maça yükseltti. Söz konusu periyotta gol dahi yemeyen Bordo- Mavililer, 2004 yılından sonra bir ilki başardı. İlk yarıda oldukça etkili oynayan Fırtına, Trezeguet’nin golüyle öne geçti. İkinci devrede üst üste pozisyonlar yakalayan ancak farkı açamayan Trabzonspor, uzatmalarda Naci ile fişi çekti.

1 DEPLASMAN, 3 İÇ SAHA

Trabzonspor, iç sahadaki kaybetmeme serisini 36’ya yükseltmiş oldu. 8 Mart 2021’deki Alanyaspor maçında sonra Akyazı’da hiçbir lig maçında yenilmeyen Trabzonspor, bu süreçte 24 galibiyet ve 12 beraberlik aldı. Fırtına, Galatasaray derbisinin ardından sırasıyla Ümraniye, Basel ve Adana Demir karşılaşmalarını Akyazı’da oynayacak.

TREZEGUET 2 ATTI, 1 SAYILDI

Bu sezon 19 lig maçında 6 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan Trezeguet, ilk yarıda çok istekliydi. Mısırlı yıldızın attığı ilk gol, ofsayt sebebiyle iptal edildi. Başarılı kanat oyuncusu, 34. dakikada ise Bakasetas’ın kaleciden dönen şutunda topu filelerle buluşturdu. Öte yandan Trezeguet, sahanın en çok koşan ismi oldu. Trezeguet maçın ardından, “Gol attığım için mutluyum ama önemli olan kesinlikle kazanmaktı. Taraftarımızı mutlu ettiğimiz için sevinçliyiz. Şimdi Galatasaray maçını düşüneceğiz. Pazar günü büyük bir karşılaşma olacak. Umuyorum oradan galibiyetle döneceğiz” dedi.

NACİ ÜNÜVAR SİFTAH YAPTI

76. dakikada Djaniny’nin yerine oyuna giren Naci Ünüvar, uzatmalarda ağları havalandırdı. Gomez’in pasında araya giren savunmanın dokunuşunda top üst direkten döndü, pozisyonu iyi takip eden genç yıldız, golü attı. Trabzonspor formasıyla ligde siftah yapan Naci, daha önce Türkiye Kupası’ndaki Samsunspor maçında 2 gol kaydetmişti.

24 BİN TARAFTAR İZLEDİ

Akyazı’da maç öncesi satışa sunulan biletlerin neredeyse tamamı satılan ancak yine kombine sahipleri mücadeleye ilgi göstermedi. Yaklaşık 13-14 bin seviyesinde kombineli taraftar, Antalyaspor mücadelesinde stada gelmedi. Akyazı’da 24 bin kişilik koro, Trabzonspor’a destek verdi. 61. dakikada ise 2 farklı tribünde dev bayraklar açıldı.

MÜTHİŞ PERFORMANS

Trabzonspor’un yıldız forveti Maxi Gomez, dün akşam gol atamamasına rağmen en iyi maçlarından birini çıkardı. Hücum hattında basmadık yer bırakmayan ve sürekli pozisyonların içinde olan Uruguaylı santrfor, zaman zaman sağ kanat gibi oynadı. Gomez, Naci’nin golünde ise pozisyonun hazırlayıcısı oldu. Gomez, Galatasaray derbisinde bu kez gol atarak takımına katkı sağlamak istiyor.

SINIRDAKİLERDE SORUN YOK AMA…

Uğurcan Çakır ve Bartra, Antalyaspor maçına ceza sınırında çıktı. İki yıldız, kart görmeden mücadeleyi tamamlarken, Trabzonspor sınırdaki isimlerde sorun yaşamadı. Ancak bazı isimlerin sakatlık problemi yaşamaları, pazar günkü Galatasaray maçı öncesi Abdullah Avcı’yı endişelendirdi. Abdülkadir Ömür, ağrıları nedeniyle ikinci yarıda devam etmezken, Eren Elmalı da sağ üst adalesinden sakatlandı ve çıkmak zorunda kaldı. Peres ve Hamsik de derbiye yetişemeyecek.