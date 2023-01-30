Trabzonspor içeride coşuyor, dışarıda susuyor

Trabzonspor deplasmandaki kötü gidişata bir türlü son veremiyor… Bordo-Mavililer, son olarak Hatay’da 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti ve lider Galatasaray’la puan farkı 13’e yükseldi. Fırtına çıktığı son 3 deplasman mücadelesini de kaybederken, bu süreçte tam 11 gol yedi. Sezon başından beri dış sahada oynadığı 10 lig maçının sadece 3’ünü kazanabilen Karadeniz ekibi, 19 puan yitirdi. Bu karşılaşmalarda 23 gol yiyen Trabzonspor, evindeki 10 karşılaşmada ise 4 golü ağlarında gördü.

Deplasmanda kayıp 19 puan

2021’in Mart ayındaki Alanyaspor maçından bu yana Akyazı’da oynadığı 35 lig maçını kaybetmeyen ve inanılmaz bir seriye imza atan Trabzonspor, bu sezon özelinde iç sahada ligin en başarılı takımlarından birisi. Ancak dışarıda alınan kötü sonuçlar, Fırtına’yı her geçen hafta biraz daha zirveden uzaklaştırıyor. Abdullah Avcı’nın ekibi, deplasmanda kaybedilen 19 puanın 9’unu bile alabilse, şu anda şampiyonluk yarışının direkt içinde olacaktı.

Geçen sezon en iyisiydi

Sadece ligde değil, Avrupa’da da benzer bir görüntü sergilendi. UEFA Avrupa Ligi’ndeki 6 grup maçından evinde oynadığı 3’ünü kazanan Trabzonspor, deplasmandaki 3 mücadelenin hepsini kaybetti. Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda da Kopenhang’da kaybeden Bordo Mavililer, Akyazı’da rakibiyle berabere kalmıştı. Trabzonspor, şampiyon olduğu geçtiğimiz sezon ise dış sahanın en başarılı takımıydı ve 19 karşılaşmada 38 puan toplamıştı.