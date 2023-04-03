Trabzonspor için erken final!

Trabzonspor, yeni yönetimiyle sahasındaki ilk maçı Kayserispor ile oynamış ve şok bir yenilgi yaşamıştı… Bordo-mavililerde, beklenmeyen mağlubiyet sonrası gözler Türkiye Kupası’ndaki Ankaragücü maçına çevrildi.

Trabzonspor’da varsa yoksa kupa… Lider Galatasaray’ın 19 puan gerisinde kalan Bordo-Mavililer, 3.’lük hedefini de hayli zora soktu. Lig yarışında Avrupa potasına girmesi sıkıntılı gözüken Fırtına, 4-3’lük Kayserispor yenilgisiyle taraftarına bir şok daha yaşattı. Bu maç sonrası gözler tamamen Türkiye Kupası’na çevrildi. Karadeniz ekibi, Salı akşamı Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, çeyrek finalde rakibini eleyip, adını son 4’e yazdırmak istiyor.

Kaderi bu maça bağlı

Yeni yönetim sonrası sezon bitene kadar takımın başında olacağı açıklanan Orhan Ak, kötü bir başlangıç yaparken, “Sezonun en önemli maçına çıkacağız” sözleriyle Ankaragücü mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu dile getirdi. Öyle ki olası bir kötü sonuçta genç hocanın Trabzonspor’daki geleceği erkenden masaya yatırılabilir. Dolayısıyla hem takımın hem de Orhan hocanın kupada galip gelmeye çok ihtiyacı var.

Ya Cim Bom ya Başakşehir

Kısacası Fırtına, Ankaragücü ile erken final havasında bir maça çıkacak. Önce Avrupa’ya veda eden, ardından lige havlu atan Bordo-Mavililer, ne olursa olsun Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyor. Ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda, kulübün Avrupa gelirine çok ihtiyacı var. Bunun da en kısa yolu kupayı almak. Trabzonspor, Ankaragücü’nü elemesi durumunda Galatasaray-Başakşehir eşleşmesinin galibiyle yarı finalde kozlarını paylaşacak.

Ara vermeden başladılar

Bordo-Mavililer, 4-3’lük yenilgi sonrası ara vermeden kupa hazırlıklarına başladı. Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde akşam yaptığı idmanla Ankaragücü provalarına start verdi. Son maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer gruptaki isimlere taktik ağırlıklı program uygulandı. Fırtına, bugün yapacağı antrenman sonrası maç için Ankara’ya gidecek.

Bakasetas 11’e dönüyor

Hastalığı nedeniyle Kayserispor maçında ilk 11’de riske edilmeyen Bakasetas, son bölümlerde oyuna girmişti. Yunan yıldız, yarın akşam deplasmandaki Ankaragücü mücadelesinde kadroya dönmeye hazırlanıyor. Bu sezon Fırtına’nın en önemli hücum silahı olan Bakasetas, Yunan Milli Takımı dahil çıktığı 34 maçta 11 gol, 11 asistlik müthiş bir performans ortaya koydu. Orhan Ak’ın, Ankaragücü karşısında orta alanda Siopis-Abdülkadir-Bakasetas üçlüsünü görevlendirmesi bekleniyor. Savunmada ise değişim yaşanabilir. Son maçta Peres ve Bartra golle sonuçlanan büyük hatalar yaparken, iki yıldız kızağa çekilebilir.

Riva’da var Trabzon’da yok!

Sezon başında çapraz bağ sakatlığı geçiren Dorukhan Toköz, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un izniyle Riva’daki çalışmalara katılmış ve hem salonda hem de sahada idmanlara çıkmıştı. Kısa zamanda maç oynayacak duruma gelmesi beklenen Dorukhan’ın, Trabzonspor’da antrenmanlara çıkmaması iseeleştiri konusu oldu. Dorukhan’ın şehre henüz gitmediği veİstanbul’da bulunduğu öğrenildi. Konuyla ilgili kulüp tarafından henüz bir açıklama yapılmış değil.

Yerel basından sert eleştiri

Akyazı’da Kayserispor karşısında alınan 4-3’lük yenilgi, yerel basında geniş yer buldu. Trabzon’da yayın yapan gazeteler, kötü performansları nedeniyle hem oyuncu grubunu hem deyeni hoca Orhan Ak’ı eleştirdi. ‘1 Nisan şakası’, ‘Trabzonspor milli ara dönüşündeevindetel tel döküldü, zor dostum zor’, ‘Fırtına’dan eser yok’, ‘Ne oldu sana Uğurcan’ başlıkları atıldı.

14 kez direğe takıldılar

Bordo-Mavili takım, bu sezon ligde çıktığı 26 maçta 14 kez direkleri geçemedi. Galatasaray’ın ardından en fazla direkleretakılan ekip olan Trabzonspor’da, Kayserispor karşılaşmasında Lazar Markovic iki kez direkleri aşamayan isimdi. Kayserispor’un isekaleyi bulan 4 şutu da gol oldu. Karadeniz ekibi, Akyazı’da çıktığı son 3 lig maçının 2’sini kaybetti ve müthiş serisi sona erdi.