Trabzonspor için fırsat haftası! İşte o senaryo…

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor’un yeni yönetimi, altyapı konusunda önemli bir hamleyapıyor… Doğan’ın daha öncekongredeaçıkladığı üzere, şehrin diğer takımı 1461 Trabzon FK ile pilot takım anlaşması resmiyete dökülüyor. İmza töreninin bugün Kayserispor maçından önce gerçekleşmesi planlanıyor.

Potansiyelli gençler Trabzonspor’a

Anlaşmaya göre; yeni sezondan itibaren Trabzonspor’un kadroda düşünmediği veya kiralık göndermek istediği oyuncularla ilgili öncelik hakkı 1461 Trabzon’un olacak. 2.Lig’de mücadele eden Celil Hekimoğlu başkanlığındaki 1461 Trabzon da kadrosundaki potansiyelli gençleri ilk olarak Trabzonspor’a önerecek. Anlaşmanın diğer detayları, bugün iki başkan tarafından açıklanacak.

4 isim yok

Bordo-Mavililer’de sakatlıkları bulunan Trezeguet ve Naci Ünüvar’ın yanı sıra Bahia Kulübü ile anlaşan Vitor Hugo ve Dorukhan Toköz bugün kadroda yer almayacak. Adana Demirspor mücadelesinde sonradan oyuna giren Markovic ile Visca’nın bu kez ilk 11’de başlamaları bekleniyor. Marek Hamsik de ilk 11’i zorluyor.

Tüm gözler Bakasetas’ta

EURO 2024 Elemeleri’ne iyi başlayan ve Yunanistan’ın Cebelitarık’ı yendiği maçta gol atan Bakasetas, bugün Trabzonspor’un en önemli kozu. Yıldız futbolcu, daha önce Kayserispor’a rakip olduğu 7 maçta tam 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Kayserispor, Bakasetas’ın Türkiye kariyerinde en çok gol attığı takım.

Abdülkadir’e yoğun terapi

A Milli Takım’a gitmesine rağmen her iki maçta da kadroda yer almayan ve morali bozuk şekilde Trabzon’a dönen Abdülkadir Ömür ile teknik heyet yakından ilgileniyor. Genç yıldızla, takımın tecrübeli isimlerinden Marek Hamsik’in de sık sık konuştuğu ve moral verdiği öğrenildi. Abdülkadir, Kayserispor mücadelesine ilk 11’de başlayacak.

Fark azalabilir

Karadeniz ekibi, Kayserispor’u mağlup etmesi durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara göre bu hafta ciddi avantaj sağlayabilir. Öyle ki lider Galatasaray ile Adana Demirspor oynuyor. Yarın ise Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi var. Adana Demir puan kaybeder, Trabzonspor kazanırsa, Bordo-Mavililer 4. sıraya çıkacak. Beşiktaş’ın yenilmesi durumunda ise 3. sıra ile olan fark 2 puana düşecek. Mevcut lig tablosunda, Galatasaray’ın 60, Fenerbahçe’nin 54, Beşiktaş’ın 49, Adana Demirspor’un ise 45 puanı bulunuyor. Bordo-Mavililer 44 puanda.