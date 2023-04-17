Trabzonspor için sürpriz isim! Fenerbahçe de istemişti, herkesi ters köşe yaptı

Bu sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen son şampiyon Trabzonspor, Abdullah Avcı sonrası teknik direktörünü henüz bulamamıştı. 29. hafta maçında Beşiktaş’la 0-0 berabere kalan Bordo-Mavililer teknik direktör arayışlarını sürdürüyordu. Sergen Yalçın, Vincenzo Montella, Andrea Pirlo ve Francesco Farioli gibi isimlerle görüşen Trabzonspor’da gündeme gelen son isim şaşırttı. Bordo-mavililer, Fenerbahçe’nin de ilgilendiği teknik adamı göreve getirmek için görüşmelere başladı.

Ertuğrul Doğan başkanlığında yeni yönetimin göreve gelmesinden sonra şimdi de gözler yeni hocaya çevrilmişti. Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Trabzonspor’da önce Abdullah Avcı ve daha sonra onun yerine gelen Orhan Ak, teknik direktörlük görevinden istifa etmişti.

SERGEN YALÇIN’LA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Bordo-mavililer ilk olarak boşta olan Sergen Yalçın ile görüşme yapmıştı. İki taraf maaş konusunda anlaşmaya varamadı ve görüşmeler sona ermişti.

MONTELLA SEZON SONUNU BEKLEYECEK

Trabzonspor daha sonra Adana Demirspor’un başarılı hocası Vincenzo Montella ile görüşme yapmıştı. Başarılı teknik adam, sezon sonunu beklemek istediğini iletmişti.

PIRLO VE FARIOLI

Trabzonspor yönetiminin görüştüğü teknik adamlardan biri de Fatih Karagümrük’te görev yapan Andrea Pirlo olmuştu. Pirlo sonrası arayışlarını devam ettiren bordo-mavililerde son olarak Francesco Farioli gündeme gelmiş ve anlaşmanın yakın olduğu öne sürülmüştü.

TRABZONSPOR’DAN TERS KÖŞE

Bu gelişmelerin ardından Trabzonspor’da gündeme gelen son isim, taraftarları da bir hayli şaşırttı. Birçok isimle görüşen ancak anlaşma sağlayamayan bordo-mavili yönetimin son teknik direktör adayı, Nenad Bjelica oldu. Trabzonspor yönetimi, Dinamo Zagreb’in ardından NK Osijek’i çalıştıran ve Ağustos ayından bu yana boşta olan Nenad Bjelica ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacak.

F.BAHÇE’NİN KAPISINDAN DÖNDÜ

51 yaşındaki Hırvat teknik adam, 2020/21 sezonunun başında Fenerbahçe’nin gündemine gelmiş ve sarı-lacivertlilerle uzun süre görüşmesine karşın anlaşma sağlayamamıştı. Fenerbahçe Bjelica yerine Erol Bulut’u tercih ederek 2020/21 sezonuna başlamıştı.