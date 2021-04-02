Trabzonspor ile Sivasspor 30. randevuda

TRABZON (AA) – Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 30. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 29 maçta Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un 43 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.
– Sivas'taki maçlar
Sivas'ta oynanan maçlarda ise ev sahibi takım üstünlük kurdu.
Trabzonspor, Sivasspor karşısında deplasmanda oynadığı maçlarda zorlanırken 14 maçın 5'inden galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrıldı, 6 kez de kaybetti.
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti.