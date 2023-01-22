Trabzonspor – İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11’ler)

Bu sezon sahasında maç kaybetmeme serisini devam ettiren Trabzonspor Süper Lig’de 20. hafta mücadelesinde düşmeme mücadelesi veren İstanbulspor’u konuk ediyor. Ligde oynadığı son maçta Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup eden Trabzonspor, kupada da Ümraniyespor’u geçerek çeyrek finale yükseldi. Geride kalan 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alan Abdullah Avcı’nın ekibi, 32 puanla haftaya 6. sırada girdi.

Ligde üst üste 7 mağlubiyetin ardından Kasımpaşa karşısında 2-1 kazanarak 3 puan alan İstanbulspor ise son 4 maçında 7 puan topladı. Gaziantep FK karşısında uzatma dakikalarında alınan 1 puanın ardından HangiKredi Ümraniyespor’u deplasmanda 2-0 yenen Fatih Tekke yönetimindeki sarı-siyahlı ekibin 15 puanı bulunuyor.

Trabzonspor – İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 19.00’da oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS HD1‘den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr’de…

Trabzonspor – İstanbulspor maçı muhtemel 11’ler

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Bartra, Eren, Siopis, A.Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Gomez

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Erdoğan, Mehmet, Duhan, Melih, Rroca, Emir, Topalli, Ethemi, Eze

Trabzonspor 11’i değişiyor!

Hafta içinde kupada Ümraniyespor’u 4-1’le geçen Trabzonspor’da, Abdullah Avcı ideal kadroya dönüyor. Bartra, Peres, Bakasetas, Abdülkadir, Siopis ve Gomez gibi yıldızların maça 11’de başlayacağı öğrenildi. En büyük soru işareti ise hücum hattında. Avcı, çift forvetle başlayıp başlamama konusunda kararsız.

Yusuf Yazıcı’nın gözü formada

Hafta içinde Türkiye Kupası’ndaki Ümraniyespor maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Yusuf Yazıcı, bugünkü İstanbulspor karşılaşmasında da 11’de olmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, hücum hattında kararsızlık yaşadığı ancak Djaniny’nin Yusuf’a göre bir adım önde olduğu öğrenildi. Orta sahada ise Siopis-Bakasetas-Abdülkadir üçlüsünün başlaması bekleniyor.

İstanbulspor tam kadro

İstanbulspor tam kadro Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor’u yenen İstanbulspor, Süper Lig’de son 4 maçından 7 puan çıkardı. Sarı-Siyahlılar’da zorlu Trabzonspor maçı öncesi önemli bir eksik bulunmuyor. Teknik direktör Fatih Tekke’nin, son maçı kazanan 11’i büyük oranda koruması bekleniyor.

28 karşılaşmada 4 yenilgi

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlarda üstünlük sağladı. Söz konusu 28 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Fırtına, Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray ile toplam 13 maç oynarken bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Avcı, söz konusu yenilgileri ise 2020-21 sezonunda Fenerbahçe’ye 1-0 ve Galatasaray’a karşı 2-0’lık sonuçlarla aldı.

Tam 684 gündür Akyazı’da namağlup

Trabzonspor, iç sahada müthiş bir seriye sahip. Bordo-Mavililer, 8 Mart 2021’deki Alanyaspor yenilgisinden sonra evinde çıktığı 34 lig karşılaşmasını kaybetmedi. Bu periyotta 22 galibiyet ve 12 beraberlik aldı. Fırtına, İstanbulspor’u da yenip, 684 günlük seriyi devam ettirmek amacında. Bordo-Mavililer, önündeki 6 lig maçının 4’ünü Akyazı’da oynayacak.