Trabzonspor – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11’ler belli oldu)

Süper Lig ‘de zirveyle arasındaki puan farkının açılmasını istemeyen ve geçtiğimiz hafta Başakşehir’i 1-0’la geçerek moral bulan Trabzonspor , İstanbulspor’u konuk edecek. Son dört maçta iki galibiyet alan bordo-mavililer zirve yarışından kopmamak adına üç puandan başka birşey düşünmüyor.

Ateş hattında yer alan İstanbulspor da zorlu deplasmandan puan ya da puanlar ile dönmek istiyor.

Trabzonspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zorlu mücadele Medical Park Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak. Arda Kardeşler’in düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR – İSTANBULSPOR 11’LERİ

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Maxi Gomez.

İstanbulspor: Jensen, Mehmet, Rroca, Ba, Oğuzhan, Okan, Muammer, Ethemi, Ali, Eze, Topalli.