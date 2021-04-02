Trabzonspor kafilesi, Sivas'a gitti

TRABZON (AA) – Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Sivas'a hareket etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Sivas'a gitti.
Sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Trondsen ve Afobe'nin yanı sıra kart cezalısı Djaniny, kafilede yer almadı.
Trabzonspor'un 22 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Edgar Ie, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Hosseini, Vitor Hugo, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Marlon, Faruk Can Genç, Hakan Yeşil, Abdulkadir Parmak, Baker, Yunus Mallı, Flavio, Bakasetas, Safa Kınalı, Ekuban, Yusuf Sarı, Nwakaeme.