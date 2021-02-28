Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki:

TRABZON (AA) – Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "İyi oynamadığımızı kabul ediyorum, en azından ben öyle düşünüyorum ama hiçbir şekilde hakem maçın önüne geçmemeliydi. dedi.

Ağaoğlu, Süper Lig'in 27. haftasında 1-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştiren Ağaoğlu, "Yaşar Kemal Uğurlu soy isminden mahrum. Herhalde uğurlu bir hakem ama geçen seneden beri kendisiyle çok sıkıntılı maçlar oynuyoruz. Geçen sezon oynadığımız Denizlispor maçında VAR'daydı kendisi. Süper Kupa finalinde de kendisiyle sıkıntılı oynadık. Kendisine FIFA kokartını layık görmüşler ama gerçekten bu kadar yetenekli bir hakemse bizim maçımızın haricinde hangi maçlara istiyorlarsa versinler." ifadelerini kullandı.

– "Hakem hiçbir şekilde bu maçın önüne geçmemeliydi ama maalesef geçti"

Hakemin maçın önüne geçtiğini vurgulayan Ağaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İyi oynamadığımızı kabul ediyorum, en azından ben öyle düşünüyorum ama hiçbir şekilde hakem maçın önüne geçmemeliydi. Ben iyi oynarım, kötü oynarım o benim problemim. Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareket uzaydan baksanız çok net bir şekilde sarı kart ve penaltı. Ekuban'a sarı kart gösteriyorsun. Birilerine iyi hakem olabilir, birileri için uğurlu bir hakem olabilir, gözbebeği olabilir, yükselen yıldız olabilir ama o yıldız nerede yükseliyorsa, bizim maçlarımızın haricinde nerde yükseliyorsa gitsin orda yükselsin. Kime uğurlu geliyorsa gitsin onların maçını yönetsin ama geçen seneden bu yana Yaşar Uğurlu'dan bizim çekmediğimiz kalmadı. Kendisi zaman zaman 'Benim vermiş olduğum kararlarda hiçbir art niyet yok, her insan hata yaptığı gibi bende hata yapabilirim' gibi ifadeler kullanmış. Eğer bu kadar hatayı üst üste bizim maçlarda yapıyorsan o zaman yapacağın bir şey var; ya gidip kendini eğiteceksin ya da bu işi bırakacaksın yapamıyorsun anlamına gelir. Hakem hiçbir şekilde bu maçın önüne geçmemeliydi ama maalesef geçti. Burada herkes emek veriyor, herkesin bir gayreti var. Hatalar bize ait olan hatalar bunların sorumlusu biziz. Böylesine de önemli bir maçta bu kadar bariz hatalar yapan bir hakemin vermiş olduğu kararları da masumane kararlar olarak değerlendirmek de kimse kusuru bakmasın ama saflığın biraz ötesine geçer."

Uzun zamandır hakemlerle alakalı yorum yapmaktan kaçındığının altını çizen Ağaoğlu, "Göreve geldiğimizden beri 4 kez Merkez Hakem Kurulu değişti. Buna rağmen ve son 25-30 senedir ben bunu bildim bileli bütün bunlar konuşuluyorsa demek ki sıkıntı Merkez Hakem Kurulunda değil. Son iki yılda 4 MHK değişiyor ve hala biz aynı şeyleri konuşuyorsak o zaman yanlış çok farklı şeyde, farklı yerde. Biz sistemsel olarak bir yanlışın üzerine gideceğimize burada bireysel hataları veya bireysel olarak verilen kararları yine bireysel olarak eleştiriyoruz. Bu konuda çok iyi düşünmemiz lazım. Bütün kulüp başkanlarının hatta Kulüpler Birliğinin. Ben bunu Kulüpler Birliğinde de gündeme getirmiştim." değerlendirmesinde bulundu.

– "Dürüstçe, eğer sıkıntımız varsa buna hep birlikte tepki koymamız lazım"

Ahmet Ağaoğlu, bireysel açıklamalar ve bireysel tepkilerin hiçbir şeyi değiştirmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben burada bireysel olarak tepkiyi koyuyorum. Tabii ki maçın sonucundan Fenerbahçe Kulübü memnun. Yarın aynı şekilde başka takımın başına geldiği zaman aynı şekilde onlar aynı tepkiyi gösterdiğinde… Son 20 senedir değişen hiçbir şey yok. O zaman gerçekten bir tepki koyacaksak bu konuyla alakalı olarak dürüstçe, eğer sıkıntımız varsa buna hep birlikte tepki koymamız lazım. Eğer sistemde değişmesi gereken şeyler varsa o zaman birlikte hareket etmemiz lazım. Bugün bireysel olarak yapılan açıklamalar veya bireysel tepkiler maalesef hiçbir anlam ifade etmiyor. Soru şu aslında, adalet mi istiyoruz, yoksa adaletsizlikten pay mı istiyoruz. Adaletsizlikten pay aldığımız zaman eğer sesimizi çıkarmıyor, sırtımızı, arkamızı dönüp gidiyorsak o zaman bizde de büyük sıkıntı var demektir. Bunun içine ben de dahilim. Bazı hakemlerle geçtiğimiz 3-4 hafta içerisinde yapmış olduğumuz konuşmalar değerlendirmeler var ama benim anladığım kadarıyla işleyişten ve hakemlerin yapmış olduğu hatalardan veya vermiş olduğu kararlardan hemen hemen herkes şikayetçi. Bunun içerisine MHK üyeleri de dahil."