Trabzonspor, Lazar Markovic transferini açıkladı

Tarihin en büyük felaketi sonrası Gaziantep FK ve Hatayspor Süper Lig’den çekilme kararı almıştı. TFF’nin verdiği karar sonrası bu iki takımda oynayan oyuncuların diğer takımlara transfer olabileceği açıklanmıştı.

Trabzonspor destek transferi kapsamında, Gaziantep FK’dan Lazar Markovic’i sezon sonuna kadar kiraladı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Trabzonspor’un yaptığı açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Lazar Markovic’in, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda Gaziantep Futbol Kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır.”

MARKOVIC’İN ALACAĞI ÜCRET AÇIKLANDI

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama ise şöyle:

“Profesyonel futbolcu Lazar Markovic ile 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonu için 260.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.”