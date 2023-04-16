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16 Nisan 2023
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Trabzonspor maçı öncesi Şenol Güneş: Güçlü bir takıma karşı 3 puan almak istiyoruz

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-Beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Güçlü bir takımla karşı karşıya geleceklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Zor maç. Trabzonspor, geçen sezonun şampiyonu ve iyi oyuncuları var. Şu anda da o oyuncular kadronun içerisinde. Zor bir dönemden geçmek bazen oyuncuları, camiayı olumsuz etkiler. Bunları tecrübesi olan camialar atlatırlar. Bu sıkıntılı dönemleri… Bizim için de son haftalarda kazanmış olmamız her şeyin iyi gittiği anlamı taşımaz. İki takımın da 3 puana ihtiyacı var. Kendi oyunumuzu oynayıp güçlü bir takıma karşı 3 puan almak istiyoruz. Hava güzel, saha çok güzel, her şey güzel. Güzel, keyifli maç olsun istiyorum. Oyun olarak hak edenin kazanması gerekir ki biz de Beşiktaş olarak kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Opsiyonu devreye girerek bonservisiyle Beşiktaş’ın oyuncusu olan Arthur Masuaku’ya ilişkin soruya ise Güneş, “Şu anda 11’de oynayan bir oyuncu. Ondan sonra benim konuşacak bir şeyim yok” yanıtını verdi.

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