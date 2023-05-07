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7 Mayıs 2023
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Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alaturka Online
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Alaturka Spor

Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan ancak bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor ligin son haftalarında iyi sonuçlar alarak sezonu bir nebze de olsa moralli kapatmanın hesaplarını yapıyor. Nenad Bjelica yönetiminde ilk kez Akyazı’da sahaya çıkacak olan Bordo-Mavililer yeni teknik direktörüyle 3 puanla tanışmanın hesaplarını yapıyor. Tolunay Kafkas’la çıkışa geçen MKE Ankaragücü de 3 maçlık yenilmezlik serisini 4’e çıkartmanın peşinde.

Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Erkan Özdamar’ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak.

Trabzonspor-MKE Ankaragücü muhtemel 11’leri:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hüseyin, Eren, Doğucan (Gbamin), Hamsik, Visca, A.Ömür, Markovic, Maxi Gomez
MKE Ankaragücü: Gökhan, Arda, Atakan, Mujakic, Kitsou, Diack, Taylan, Hanousek, Zahid, Giovannis, Ali Sowe

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