Trabzonspor Nenad Bjelica’yı resmen açıkladı

Geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig’de şampiyonluk sevinic yaşayan Trabzonspor bu sezon beklenen performansın gerisinde kaldı.

4 Mart günü sahasında Ümraniyespor’a 2-1 mağlup olan bordo-mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı.

Avcı’nın ardından ise takım Orhan Ak’a emanet edilmişti. Ligde oynadığı üç maçta iki galibiyet bir mağlubiyet alan genç çalıştırıcı, Türkiye Kupası’nda Ankaragücü’ne elenilmesinin ardından görevi bırakmıştı.

Orhan Ak’ın ardından takım İhsan Derelioğlu’na emanet edildi. Derelioğlu yönetiminde Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup olan Trabzonspor son olarak Beşiktaş ile sahasında 0-0 berabere kaldı.

NENAD BJELICA DÖNEMİ BAŞLADI

Trabzonspor, görüşmeler için Türkiye’ye davet ettiği Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile anlaşmaya vardı.

“Bordo-mavililerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır.”

İŞTE ALACAĞI ÜCRET

Trabzonspor’dan Kamu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama: Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre Teknik Direktöre;

2022-23 futbol sezonu için 100.000.-EUR,

2023-24 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR,

2024-25 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR ücret ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur.