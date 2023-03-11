Trabzonspor, Orhan Ak ve teknik ekiple son idmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Adana Demirspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor’da müsabakanın hazırlıklarını tamamlandı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde saat 16.00’da idman yapan bordo mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması yaptı.

ORHAN AK VE TEKNİK EKİPLE VEDA POZU

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın görevi bırakması nedeniyle yarın oynanacak Adana Demirspor maçında takımı yönetecek olan Orhan Ak ve teknik heyet, bugün yapılan son idmanda hatıra fotoğrafı çektirdi. Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın yanında 2020 yılından bu yana çalışan teknik ekip, Avcı olmadan yarın ilk ve son kez Adana Demirspor maçına çıkacak. Maçın ardından Orhan Ak ve teknik ekip Trabzonspor’a veda edecek.

Karadeniz ekibi, depremden etkilenen fikstürdeki rakibi Gaziantep FK’nın Süper Lig’den çekilmesi nedeniyle gelecek haftayı maç yapmadan geçecek. Bordo mavililer, ayrıca 20 Mart’ta başlayacak milli ara nedeniyle yeni bir müsabaka hazırlığında da olmayacak. Trabzonspor’un ilan edilen genel kurul süreci tamamlanıp yeni başkan seçildikten sonra yeni teknik direktörü belirlenecek. (DHA)