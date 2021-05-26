Trabzonspor, Peres'i KAP'a bildirdi

TRABZON (AA) – Trabzonspor Kulübü, İtalya'nın Roma takımından ayrılan Bruno Peres ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüp, serbest statüde bulunan oyuncuya her bir yıl 1 milyon 200'şer bin avro olmak üzere toplam 3 yıl için 3 milyon 600 bin avro garanti ücret ödeyecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 200 bin avro, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 200 bin avro garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 200 bin avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 500 bin avro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'u ödenecektir."