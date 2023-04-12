Trabzonspor rota değiştirdi! Teknik direktör konusunda flaş gelişme

Bu sezon hedeflerinin uzağında kalan Trabzonspor’da yeni başkan Ertuğrul Doğan, zorlu Beşiktaş maçı öncesinde takıma teknik direktör arayışını sürdürüyor. Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmeden kesin sonuç alamayan başkan Doğan, listesindeki diğer isimlere yönelmek durumunda kaldı.

Bir yandan futbolcu ve taksitli bonservisler için sezon sonuna kadar ödenmesi gereken 250 milyon TL’lik ödeneği bulmak için mesai harcayan Doğan, camiayı yeniden hareketlendirmek için Beşiktaş maçı öncesinde yeni hoca arayışlarını hızlandırdı. Abdullah Avcı’nın ayrılığı sonrasında Sergen Yalçın, Fatih Tekke, Çağdaş Atan, Andrea Pirlo, Vincenzo Montella, Şota Arveladze gibi isimleri gündemine alan Trabzonspor, resmi temasta bulunduğu Sergen Yalçın’la uzlaşılamaması üzerine listesine yeni isimler ekledi.

Şartları sorulacak

UEFA Avrupa Ligi’nde elendiği rakibi Ferencvaros’un hocası Stanislav Cherchesov’u da listesine yazan başkan Doğan’a son olarak Slaven Bilic ismi önerildi. Son olarak İngiltere’de görev yapan Hırvat teknik adama, camianın da sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı. Deneyimli teknik adam için şartların sorulacağı belirtildi.

Montella’da flaş gelişme

Adana Demirspor’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Vincenzo Montella’yı listesinin üst sıralarında tutan başkan Doğan, Sergen Yalçın’la anlaşılamaması halinde sezon sonunda Montella ile masaya oturacak.

Beşiktaş karşısında takımın başında yeni teknik direktör olmasını isteyen başkan Doğan’ın, hoca arayış mesaisini hızlandırırken, camianın huzursuzluğu nedeniyle, Sergen Yalçın veya farklı bir isimle uzlaşılması halinde Montella’yla görüşmek için beklemeyeceği belirtildi.

‘Türkiye’den kimse konuşmadı’

Adı Trabzonspor ile anılan Stanislav Cherchesov, iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Rus teknik adam, “Uzayda yaşamıyorum. İnternetten de haberleri okuyorum. Türkiye’de benim hakkımda Trabzonspor ile ilgili yazdıklarını gördüm. Buna tek bir şey söyleyebilirim. Türkiye’den resmi olarak kimse benimle şahsen iletişime geçmedi” yorumunu yaptı. Cherchesov, şu anda Macar ekibi Ferencvaros’u çalıştırıyor.