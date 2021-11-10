TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLUR MU ?





Instagram adresleri: Mutlu Ulusoy @mutlulusoy Kevser İme Şahin @kevserimesahin Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Kevser İme Şahin ve Mutlu Ulusoy eğlenceli sunumuyla spor gündemini yorumladığı program Kemu Spotu'nun yeni bölümüyle karşınızdayız! Bu hafta konuğumuz Erdal Hoş. Bu bölümde sizlerle Erdal Hoş kariyerine nasıl başladı? Trabzonspor şampiyon olur mu? Trabzonspor'un puan tablosu ne durumda? Gibi sorulara cevap buluyoruz. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir